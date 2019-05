UdZ Close-Up mit Hendrike Grubert: „Da geht noch mehr“

Mit unserer neuen Podcast-Serie „UdZ Close-Up“ begleiten wir zwei Teilnehmerinnen am Amazon-Förderprogramm „Unternehmerinnen der Zukunft“ auf ihrem Weg durch Amazon-Trainings und Coach-Meetings zu – hoffentlich – mehr Erfolg im Online-Business. Nach der Dortmunder Chocolatière Marie-Luise Langehenke stellen wir Ihnen heute die Zweite im Bunde vor: Hendrike Grubert verkauft auf Ponyhuetchen.com Naturkosmetik – und ist dabei so auf Zack, dass man sich fragt: Warum ist Hendrike noch kein UdZ-Coach?

Ponyhuetchen.com ist Anhängern der Naturkosmetik längst ein Begriff. Kein Wunder, schließlich gibt es die gut verträglichen, umweltfreundlichen Deos, Shampoos und Duschbäder-Produkte, die sich Hendrike Grubert vor einigen Jahren in ihrer eigenen Küche ausdachte, nicht nur in ihrem eigenen Online-Shop und ihrem Berliner Ladengeschäft. Über 60 stationäre Fachhändler für Kosmetik in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den Benelux-Ländern haben Ponyhuetchen bereits gelistet und auch im Online-Shop der Drogeriekette dm sowie bei einigen anderen Online-Kosmetik-Shops kann man sie kaufen.

Außerdem gibt Gründerin Grubert Kosmetik-Workshops, führt ein sehr aktives Blog und leitet eine eigene Facebook-Gruppe, in der sie ihre wachsende Community zu allen Fragen rund um Naturkosmetik berät. Läuft also bei der jungen Berlinerin. Was macht so eine bei „Unternehmerinnen der Zukunft“?

„Obwohl das Geschäft gut funktioniert, gibt es trotzdem noch einige Bereiche, in denen ich sage: Da geht noch mehr“, sagt die ehrgeizige Händlerin im Podcast-Interview mit shopanbieter.de. Deshalb hat sie sich für das Förderprogramm beworben – ohne konkrete Erwartungen daran zu knüpfen und vor allem: ohne selbst Amazon-Fan zu sein. „Ich habe es geschafft, 40 Jahre alt zu werden, ohne einmal bei Amazon eingekauft zu haben“, lacht Grubert.

„Außerdem war ich mir auch lange gar nicht sicher, ob unsere Produkte auf Amazon gut aufgehoben sind. Unsere Stammkundschaft sieht Amazon als Plattform durchaus kritisch; die Entscheidung, letztlich doch auf dem Marktplatz zu listen, musste ich gegenüber mehr als einer Kundin ausführlich begründen.“

Überzeugt hat die rührige Unternehmerin letztlich die große Kundenzahl, die sie über Amazon erreichen kann – aber auch die Produktpräsentationsmöglichkeiten. „Wenn ein Naturkosmetik-Produkt in einem Drogeriemarkt gelistet ist, steht es neben konventionellen Produkten im Regal und es gibt nur wenig Möglichkeiten, um den Kunden zu erklären, was es mit dem Produkt auf sich hat“, so Grubert.

„Auf Amazon kann man mit Fotos, Videos, ausführlichen Texten und Unternehmensbeschreibungen die eigene Philosophie erklären und so vielleicht auch Kunden überzeugen, die nicht speziell nach Naturkosmetik gesucht haben.“

Für die nächsten Monate hat Grubert eine Menge vor: Sie will ihr Produktportfolio erweitern und mithilfe eines Crowdfundings neue Produkte launchen. Auch ein Influencer-Produkt ist geplant. Außerdem will sie zusätzlich zu ihrem Bestseller, einer Deo-Creme, auch das restliche Produktportfolio auf Amazon listen und den Versand auf Fulfillment-by-Amazon (FBA) umstellen.

Gleichzeitig will sie ihren Online-Shop überarbeiten. Eine Menge Pläne für ein paar Monate Förderprogramm – aber die energische Berlinerin schreckt das nicht. „Ich begreife UdZ als Chance“, sagt sie. „Und die will ich so gut nutzen wie ich kann.“

Übrigens: Ponyhütchens Produkte gibt es bei Amazon hier.