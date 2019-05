UdZ Close-Up mit Marie-Luise Langehenke: „Mit Qualität und Content auf Amazon bestehen“

Die dritte Runde des Förderprogramms „Unternehmerinnen der Zukunft“ (UdZ) ist in vollem Gange – und dieses Jahr schaut shopanbieter.de tief hinter die Kulissen. Wir begleiten zwei Teilnehmerinnen des diesjährigen Programms auf ihrem Weg durch Amazon-Trainings und Coach-Meetings, durch Höhen und Tiefen zu hoffentlich mehr Erfolg im Online-Business. Im Rahmen von „UdZ Close-Up“, einer Serie von Podcast-Interviews, kommen die Händlerinnen regelmäßig zu Wort und berichten direkt von ihren Erfahrungen im laufenden Programm. Den Anfang macht Marie-Luise Langehenke vom Schokoladenhersteller Pott au Chocolat aus Dortmund.

Wer die Ladengeschäfte von Pott au Chocolat in Dortmund oder Frankfurt besucht, sollte besser nicht gerade auf Diät sein. Das Angebot der Dortmunder Luxus-Chocolaterie umfasst edle Pralinen, handgemachte Schokoladentafeln, zarte Macarons und zart schmelzendes Eis in Geschmacksrichtungen wie Salzkaramell oder Mango-Buttermilch. Marie-Luise Langehenke, eigentlich gelernte Architektin, hat sich nach einer Reise nach Mexiko dazu entschlossen, gemeinsam mit ihrem Mann ins Chocolatier-Handwerk zu wechseln.

„Die Art und Weise, wie man in Mexiko Kakao nutzt, um Speisen zu würzen, hat uns fasziniert“, erzählt sie im Podcast-Interview mit shopanbieter.de. „Daraufhin haben wir uns tief ins Thema eingearbeitet. Das feste Ziel war es, in Sachen Qualität an die französischen und belgischen Chocolatiers heranzureichen.“

Mit der Qualität ihrer Produkte sind die Langehenkes mittlerweile zufrieden; nicht aber mit dem Bekanntheitsgrad ihrer Schokoladenmanufaktur. „In Dortmund und Umgebung sind wir mit unseren Ladengeschäften inzwischen ziemlich bekannt“, so Langehenke. „Da funktioniert auch die Mund-zu-Mund-Propaganda schon ganz gut. Aber im Online-Geschäft ist das Schokoladengeschäft enorm hart.“

Einen Versuch, ihren Online-Shop per Google Adwords bekannt zu machen, gab die Unternehmerin schnell wieder auf; zu mörderisch ist der Bieterwettkampf im Themenfeld Schokolade. „Und auf Amazon habe ich meine Produkte bisher aufgrund des hohen Qualitätsanspruchs und der Herausforderungen in Sachen Lieferung – unsere Produkte müssen teilweise gekühlt verschickt werden und haben eine Haltbarkeit von nur sechs Wochen – nicht gesehen.“

Das soll sich aber jetzt ändern. Marie-Luise Langehenke gehört zu den Teilnehmerinnen des diesjährigen Amazon-Förderprogramms „Unternehmerinnen der Zukunft“. „Ich hoffe darauf, dass ich am Ende des Programms besser verstehe, worauf es im Online-Handel ankommt, wie man seine Produkte nach online bekannt macht und vorne bringt – auch auf Amazon“, so die Chocolatiére. „Ich bin gespannt zu sehen, ob wir mit Qualität und Content auf dem Marktplatz bestehen können – denn am Preis können und wollen wir nicht drehen.“

Zu Beginn des Programms hat Langehenke vor allem aus den Workshops zu Sortimentsplanung, Bestandsanalyse, Controlling und Konkurrenz-Analyse viel mitgenommen. So stellte sich heraus, dass der härteste Konkurrent auf Amazon ein ganz Anderer ist, als ursprünglich angenommen.

„Dieser verkauft seine Pralinen auf Amazon in großen Stückzahlen, was natürlich den Anteil der Nebenkosten am Verkauf pro Praline senkt.“ Daran will sich Langehenke ein Beispiel nehmen und fürs Erste ihre größten Packungen auf Amazon listen.

Das gestaltet sich allerdings schwieriger als gedacht: Gleich zu Anfang hatte die Unternehmerin ordentlich mit dem Amazon-System zu kämpfen, das Listing wollte einfach nicht funktionieren. „In Zukunft hoffe ich darauf, dass sich diese Startprobleme schnell lösen“, seufzt Langehenke. „In zwei Monaten möchte ich auf jedes gelistete Produkt wenigstens fünf Bewertungen haben.

Das ist ein steiles Ziel – dafür müssen wir eine Menge verkaufen.“ Auch ihren eigenen Online-Shop will die Händlerin während ihrer UdZ-Zeit überarbeiten – damit noch mehr Kunden im Pott au Chocolat höchste Schokoladenkunst entdecken können.

Mehr über ihre Pläne und Herausforderungen, erzählt Marie-Luise Langehenke in der neuesten Ausgabe unserer Podcast-Reihe „Women in E-Commerce“.

P.S.: Wer jetzt Lust auf Pralinen bekommen hat, findet eine erste Auswahl auf Amazon unter https://www.amazon.de/s?k=pott+au+chocolat.