Verkaufsbörse: Reitsport-Shop zum Verkauf

(Anbietertext):Zum Verkauf steht unser Reitsport Onlineshop (multichannel). Kernsortiment ist hochwertiges Reitsportzubehör sowie passende Randsortimente. Wir betreiben den Reitsport Onlineshop erfolgreich seit 2013.

Wir haben ein umfangreiches webbasiertes multichannel System (Plentymarkets) eingerichtet und verkaufen hauptsächlich über die Kanäle Ebay, Google Shopping und dem eigenen Onlineshop. Der Onlineshop wurde 2017 durch eine Webagentur neu erstellt.

Seit Einführung (2017) des Warenwirtschaftssystems Plentymarkets wurden 25.000 Bestellungen über das System abgewickelt. Wir betreiben aus dem System heraus 3 Ebay Accounts (Hauptshop 10.000 positive Käuferbewertungen, zwei weitere Accounts mit über 6.000 und 2.000 positive Bewertungen). Das über die Jahre verhandelte Verkaufsvolumen aller Ebayaccounts gesamt beläuft sich auf 2.7 Mio Euro für maximal mögliche 75.000 Artikel (d.h. es können 75T Artikel zu einem Gesamtwert von 2.7 Mio Euro auf Ebay gelistet werden).

Wir haben bereits ein so großes Versandvolumen erreicht das wir bezahlte Werbeflyer in jedes Paket beilegen.

Seit September 2018 wird Google Shopping aktiv betrieben und viele erfolgreiche Kampagnen laufen. Die Kampagnen werden stetig erfolgreicher.

Der Onlineshop ist suchmaschinenoptimiert und wird gut gefunden. Es bestehen zahlreiche laufende Lieferantenbeziehungen. Das meiste Verkaufvolumen wird über Dropshipping abgewickelt, da die bestehenden Lieferanten innerhalb von 2 Tagen nach Bestellung an uns liefern. Der große Vorteil daraus ist eine geringe Lagerhaltung und daher eine sehr niedrige Kapitalbindung. Aktuell hat unser Lager eine Größe von 50qm und hat einen Einkaufspreiswert von 62.000 Euro.

Wir haben am Reitsportmarkt 2 Marken erfolgreich etabliert. Die eine Marke ist der Onlineshop mit großer Präsenz in den Sozialen Medien, Facebook Fanseite mit 7.000 (echten!) Likes und ein Instagram Account mit 900 Abonnenten. Der Instagram Account existiert erst seit Mitte 2018. Die andere Marke ist eine Überraschungsbox (eigenes Logo, Verkauf über den bestehenden Onlineshop), welche im monatlichen Abonnement als auch als einzelne Themenbox bestellt werden kann. Hierzu gibt es eine Facebook Gruppe (Verkaufsgruppe) mit über 1.500 Mitgliedern. Da wir einer der ersten Anbieter der Überraschungsboxen am Reitsportmarkt waren erfreut sich die Ü-Box nach wie vor großer Beliebtheit.

Im Jahr 2016 haben wir als erster Anbieter im Reitsport einen Adventskalender zusammengestellt und in verschiedenen Ausführungen (von klein bis Luxus) sehr erfolgreich verkauft (über 500 Kalender). Diesen Erfolg konnten wir in den Jahren 2017 und 2018 wiederholen.

In unserem Plentymarkets Warenwirtschaftssystem haben Sie die Möglichkeit auf vielen weiteren Plattformen zu verkaufen, wie z.B. Amazon, Check24, Hood, Rakuten, Shopgate, Yatego, Zalando uvm. Die Schnittstelle zu Amazon ist bereits vollumfänglich eingerichtet.

Umsatz:

· 2017: 313.000 Euro brutto (netto 264.000 Euro)

· 2018: 397.000 Euro brutto (netto 335.000 Euro)

· 2019: 101.000 (von Januar bis April) (netto 85.000 Euro)

Alle hier beschriebenen Details und Konzepte sind Bestandteil des Verkaufs. Der Onlineshop hat enormes Wachstumspotential, nicht nur durch die Ausweitung des Sortiments, durch weiter ausbaufähiges SEO und SEM, durch die weitere Optimierung der Conversion und die Ausweitung auf weitere Marktplätze. Sondern auch weil der Themenbereich Reitsport Zubehör im Onlinebusiness reichlich Luft für professionelle innovative Anbieter lässt.

Selbstverständlich erhalten Sie von uns die nötige Unterstützung und alle benötigten Informationen zu Artikeln, Lieferanten, Software. Darüber hinaus begleiten wir Sie auch gern bei der Übernahme bzw. der Integration in Ihre vorhandene Infrastruktur nach Absprache und Aufwand.

Für die rechtliche Absicherung des Shops sind wir Mitglied beim Händlerbund.

Um das aktuelle Tagesgeschäft abwickeln und das Unternehmen weiter auf- und ausbauen zu können bedarf es 1 Vollzeit arbeitende Personen und 1 Person auf Teilzeit / Minijob.

Der Onlineshop ist im Live Betrieb und bleibt es auch so dass ein fließender Übergang zum neuen Eigentümer möglich ist. Aktuell haben wir im Warenwirtschaftssystem 3.748 Artikel mit 28.818 Artikelvarianten online.

Mit über 3.700 gelisteten Artikeln und circa 1.000 Bestellung im Monat haben wir mit wenig Aufwand einen guten Ertrag erwirtschaftet, wieso also verkaufen?

Wir als Gründerteam sind nun mit je 2 Kindern mehr in das Familienleben eingebunden und möchten die Zeit mit den kleinen Kindern verbringen und genießen.

Wir haben also leider nicht die Zeit und die Kraft aus diesen Betrieb 100% rauszuholen ohne das gleichzeitig zu wenig Zeit für die Kinder übrig bleibt.

Eine Besichtigung vom Lager ist nach Absprache selbstverständlich möglich.

Das Unternehmen ist Standortunabhängig.

Aktueller Standort Freising / Bayern.

Kaufpreis 199.000 Euro

