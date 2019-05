Verkaufsbörse: Erfolgreicher Onlineshop für Sport und Textilien (Nischenmarkt) zu verkaufen

Die rollende Kommissionierung mit der E-Commerce-Komplettlösung von cateno! Die rollende Kommissionierung mit der E-Commerce-Komplettlösung von cateno! Sind Ihre E-Commerce-Prozesse durch die Anbindung der Wawi an den Online-Shop und an die Online-Marktplätze sichergestellt, erschließt sich in Ihrem Lager ein enormes Optimierungspotenzial. Intelligente Kommissionierstrategien helfen Ihnen dabei, Ihre Waren noch schneller zu versenden! Heute stellt Ihnen unser Kunde, ToniTec Beschlagsfachhandel, eine dieser Strategien – die rollende Kommissionierung – vor:

(Anbietertext): Wir sind ein Unternehmen der Sportartikel- und Textilbranche. Wir betreiben Groß- und Einzelhandel und stellen auch Textilien und Sportartikel unter mehreren Eigenmarken her.

Unser Sortiment aus Fremd- und Eigenmarken umfasst in Summe ca. 10.000 Artikel, wird ständig erweitert und ist in unserem Nischenmarkt damit eines der Größten weltweit. Unser aktuelles Warenlager hat eine Wert von ca. 500.000 EUR netto EK.

· aktueller Jahresumsatz > 1.000.000

· aktueller Gewinn vor Steuern: > 100.000 EUR

Unser Unternehmen besitzt eine Immobilie mit ca. 1800 qm Nutzfläche und ca. 4000 qm Grundstück. Unser Kundestamm umfasst mehr als 100.000 Kunden. Wir verkaufen hauptsächlich über einen eigenen Webshop, an öffentliche Auftraggeber und über Amazon. Weitere Plattformen wie real, Otto und ebay sind gerade in Planung.

Nach einem Verkauf kann das operative Geschäft problemlos von der aktuellen Belegschaft geführt werden. Wir sind seit 2007 auf dem Markt und sicherlich in unserem Kundensegment eines der bekanntesten Unternehmen in Deutschland. Unsere Marken sind europaweit in Wort und Bild eingetragen. Wir sind stark in den social media engagiert und haben beispielsweise eine Facebook Präsenz mit mehreren hunderttausend Fans. Die Übernahme kann zeitnah erfolgen.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über sportartikel@shopanbieter.de Kontakt zu dem Anbieter auf. Ihre Mail wird sofort und automatisch weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

