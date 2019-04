Auftakt in Berlin: Förderprogramm Unternehmerinnen der Zukunft startet in die dritte Runde

Schirmherrin Judith Williams weiß aus eigener Erfahrung, dass einem auf dem Weg nach oben auch immer wieder Steine in den Weg gelegt werden: „Daher möchte ich die Unternehmerinnen dabei unterstützen mit Mut und Leidenschaft die Zukunft ihrer Unternehmen zu gestalten.“ Der TV Star beschäftigt als Geschäftsführerin der Judith Williams GmbH und Mehrheitseigentümerin der CURA Marketing GmbH in Innsbruck mittlerweile rund 160 Mitarbeiter, davon 80 Prozent Frauen. Tjien Onaran, Gründerin von Global Digital Women, betont: „Unternehmerinnen der Zukunft bietet eine ideale Mischung aus Wissenstransfer und Sichtbarkeit: alles was es fürs Unternehmerinnentum braucht.“

Im nächsten Schritt entwickeln die Teilnehmerinnen gemeinsam mit ihren Coaches einen geeigneten Maßnahmenplan, den sie in den kommenden sechs Monaten verfolgen. Unterstützt werden sie auf ihrem Weg durch wöchentliche Online-Trainings zu folgenden E-Commerce-Themen:

Grundlagen des digitalen Handels

Logistik & Controlling

Internationalisierung

PR, Social Media und Online-Marketing

Produktportfolio & Produktplatzierung

Know How zu Amazon Services

Markenentwicklung

Am Ende des Programms wählt eine Jury bestehend aus Vertretern der Kooperationspartner und Staatsministerin Dorothee Bär jene Unternehmerinnen aus, die die digitale Transformation ihres Geschäfts am erfolgreichsten managen, Unternehmergeist beweisen, mutige Entscheidungen treffen und damit das Zeug zur Unternehmerin der Zukunft unter Beweis stellen.Weitere Neuigkeiten rund um das Förderprogramm erhalten Sie auf der Homepage des Programms unter www.unternehmerinnenderzukunft.de, auf Day One, dem Unternehmensblog von Amazon, via Social Media unter dem #UdZ2019 und auf Amazons Twitter-Kanal für Unternehmensnachrichten aus Deutschland@AmazonNewsDE.