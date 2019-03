Verkaufsbörse: Onlineshop für Heilpilze abzugeben

Dann schau Dir die kostenlosen Schulungen von qualifizierten Shopware Dozenten auf Udemy an und werde selbst zum Experten.

(Anbietertext): Auf Grund einer Unternehmensumstrukturierung splitten wir aktuell InHouse Projekte ab. Aus Zeitmangel wollen wir unseren sehr rentablen Onlineshop abgeben. Angeboten wird einer der führenden Shops für Heilpilze mit einer sehr hohen Marge (900%+) und schneller Profitabilität. Der Shop hat eine Stammkundenquote von 20% und befindet sich in einem stark wachsenden Markt. Benötigt wird nur sehr wenig Lagerplatz (einfaches Fulfillment).

Start des Shops: Juli 2017

Umsatz 2018: 38.000 EUR

DB II: 31.500 EUR

Bestellungen: 545

Onlineshop Sitzungen: 20.000 User

Conversion Rate: 2,94%

Shopsystem: Shopware 5.3.4 (wird bei Bedarf geupdated)

Verkauf der Waren: Deutschland, Österreich

Kunden registriert für einen Newsletter: ca. 466 Kunden

Durchschnittlicher Bestellwert: 99,00 EUR

Marge 900%+

20% stammkunden

Trusted Shops zertifiziert

Zusätzlich zum Shop erhalten Sie einen externen Content-Marketing-Blog, einen Conversionfunnel, Amazon-Listings und Zugang zu unseren Lieferanten.

“Schlüsselfertige” Übergabe der kompletten Software, Accounts etc. durch professionelle IT-Agentur, die Ihnen einen Monat lang noch mit technischen Support zu Seite steht. Verkauft werden ALLE Bestandteile des Projekts sowie Rechte an Texten, eBooks, Code, Grafiken etc.

Ein kleiner Lagerbestand ist im Preis zusätzlich noch enthalten (5-10kg).

Die Expertenbewertung von shopanbieter.de ergab folgende Schätzwerte bei der Shopbewertung:

Unternehmenswert nach EBIT-Methode: 66.553 €

Unternehmenswert nach Umsatz-Methode: 45.180 €

Anm. d. Red.: Unser Praktikerverfahren basiert auf bereitgestellte Unternehmensangaben. shopanbieter.de hat die in diesem Werk genannten unverbindlichen Schätzwerte sorgfältig und nach bestem Wissen ermittelt und aufbereitet. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese dem tatsächlichen Wert oder Marktwert des Unternehmens, des Onlineshops entspricht.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über pilz@shopanbieter.de Kontakt zu unserem M&A-Partner (dieser wickelt den Verkauf im Kundenauftrag ab) auf.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

Bildquelle: © bigstock.com/ css0101