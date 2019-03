Kostenlose Risikoanalyse und gratis Wettbewerbsvergleich für Onlinehändler

Wir werden oft gefragt, wie hoch die Personalkosten und Werbekosten im Onlinehandel etwa sein dürfen. Dies bestätigt uns, dass auch Onlinehändler Benchmarks als Leitplanke für ihr eigenes Tun benötigen. Leider ist unsere Branche nach wie vor nur sehr ungenügend vermessen. Daher haben wir in unsere kostenlose Risikoanalyse auch einen Benchmark für verschiedene Werte, wie Werbe- und Personalkosten oder auch den durchschnittlichen EBIT (Gewinn) aufgenommen.

Mit unserer Risikoanalyse erfahren Sie, wie Ihre Situation allgemein und im Vergleich zum Wettbewerb zu beurteilen ist. Dabei bewerten wir nicht nur die Ist-Situation, sondern ermitteln auch Ihre Zukunftsaussichten.

In diesem Tool steckt die Erfahrung aus vielen Jahren intensiver Auseinandersetzung mit Kennzahlen und betriebswirtschaftlichen Auswertungen von Onlineshops. Sie werden mit Eingabe nur weniger Daten bereits eine sehr valide Ersteinschätzung zum aktuellen Status quo Ihres Onlinegeschäfts erhalten.

Übrigens: 100%-ige Anonymität ist unkompliziert möglich. Die Beantragung der kostenlosen Risikoanalyse geht auch ganz einfach:

Sie beantworten uns ein paar Fragen zu Ihrem Onlinegeschäft und teilen uns mit, an welche Mailadresse wir Ihre Ergebnisse schicken sollen. Wir führen eine ausführliche Analyse durch und senden Ihnen die aussagekräftig aufbereitenden Ergebnisse umgehend an die angegebene Mailadresse zu.

Keine Anmeldung oder anderes Chichi notwendig.

>> Nur fünf Minuten Aufwand, jetzt unsere kostenlose Risikoanalyse ausfüllen!

Messe-Spezial

Wer am 12. und 13. März die Internet World Business-Expo in München besucht, bekommt nicht nur seine persönliche Risikoanalyse und Benchmark zugeschickt, sondern auch noch kostenlose Beratung obendrauf. Einerseits in Form einer praxisnahen Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man seine BWA signifikant optimieren kann und andererseits in Form einer 15 -20 Minuten langen, natürlich kostenlosen, Telefonberatung zu seiner Risikoanalyse und/oder allen anderen Fragestellungen rund um E-Commerce-Kennzahlen und Controlling.

Was müssen Sie tun? – Einfach zum Stand H179 in Halle C5 (Start-up Street) unseres Partners, der AHAG Unternehmensberatung, gehen und das Losungswort „Risikoanalyse“ sagen. Die Kollegen wissen Bescheid. Entweder Sie haben bereits Ihre Risikoanalyse ausgefüllt, tun es im Anschluss Ihres Messebesuchs oder füllen direkt vor Ort das Formular aus. Wie Sie möchten.

Sie brauchen generell nur eine Mailadresse und diese Daten aus Ihrer BWA. Wichtig ist nur, dass Sie stets Werte für 12 Monate eingeben. Im Idealfall bspw. die BWA für Dezember nutzen. Liegt diese nicht vor oder bereits zu lange zurück, sollte Sie Ihre vorliegenden Werte ggf. hochrechnen.

Aber wenn Sie schon am Stand H179 in Halle C5 (Start-up Street) unseres Partners, der AHAG Unternehmensberatung, sind, empfehle ich Ihnen dringend, sich auch deren Tool zeigen zu lassen. Entweder, weil Sie ohnehin gerade auf der Suche nach einer leistungsstarken und auf den E-Commerce abgestimmten Controlling-Lösung sind oder ganz einfach, um mal zu sehen, was solche Tools können, um Margenkiller aufzuspüren und für deutlich mehr Erfolg im E-Commerce zu sorgen.

