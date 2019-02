Shopware Comunity Day 2019: Ab sofort gibt es Tickets

Auch in diesem Jahr lässt es sich Shopware nicht nehmen, mit dem Shopware Community Day eines der größten Branchenevents im deutschen E-Commerce zu veranstalten. Über 2.500 Besucher erwartet der Shopsoftware-Hersteller dieses Jahr im Landschaftspark Duisburg-Nord zum 9. SCD. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Schon letztes Jahr musste ich ja einräumen, dass Shopware sich und der Branche mit dem Umzug von Ahaus in ein stillgelegtes Hüttenwerk in Duisburg-Meiderich wider Erwarten doch einen Gefallen getan hat. Die bessere und größere Location bot einem noch besseren Programm Platz und sorgte für eine tolle Atmosphäre. Das sieht offenbar auch Shopware selbst so: „Der Umzug nach Duisburg im letzten Jahr hat sich als goldrichtige Entscheidung erwiesen. Hier stimmen nicht nur die Kapazitäten und die infrastrukturellen Anbindungen, der Landschaftspark bietet auch das passende Flair“, so Shopware-Vorstand Sebastian Hamann. Deshalb bleibt der SDC auch 2019 in Duisburg und versammelt dieses Jahr ein Speaker-Lineup mit mehr als 20 Stunden Vortragszeit auf mehreren Bühnen.

Mehrwerte und Networking

Noch verrät die Veranstaltungswebsite nicht allzu viel über das genaue Programm. Klar ist allerdings bereits, dass Shopware-Vorstand Stefan Hamann erneut die Keynote halten wird – hier dürfen sich die Zuhörer sicher wieder auf eine gute Mischung aus Unterhaltung, Information und Innovation freuen. Das Leitthema der gesamten Veranstaltung heißt in diesem Jahr „Journeys“, als um die Reise jedes Händlers zum Erfolg.

Natürlich geht es auf dem Klassentreffen der Shopware-Händler nicht nur um Information, sondern vor allem auch ums Netzwerken. Deshalb wird es auch dieses Jahr während des Messetags und natürlich vor allem auf der Aftershow-Party genug Gelegenheit zum Austausch geben.

Tickets schnell vergriffen

Tickets sowie weitere Informationen für den Shopware Community Day 2019 finden Interessenten ab sofort unter scd.shopware.com. In den letzten Jahren war der SDC übrigens oft recht flott ausverkauft. Shopbetreiber zahlen 149 Euro für das Ticket; Jungunternehmer, die weniger seit 3 Jahren am Markt sind, dürfen schon für 99 Euro nach Duisburg. Wer mit der Bahn anreisen will, kann in diesem Jahr übrigens ein deutlich vergünstigtes Veranstaltungsticket für seinen Zug bekommen.