Verkaufsbörse: Profitabler Onlinehandel für Sport- und Outdoorartikel mit 3,7 Mio Umsatz

plentymarkets Omni-Channel-Day 2018 Der kanalübergreifende Handel ist in aller Munde und verspricht, den kompletten Handel zu revolutionieren. Zeit, sich mit den neuesten Erkenntnissen auseinanderzusetzen und die Weichen in Richtung Zukunft zu stellen! Unter dem Motto „Die Zukunft des Handels liegt im Omni-Channel!“ präsentieren plentymarkets gemeinsam mit eCommerce Rockstar Michael Atug den Omni-Channel-Day am 12.10.2018 in Kassel!

(Anbietertext): Gute Margen, ein grundsolides Fundament in einem boomenden Thema und große Expansionspotentiale – all das bietet in Kurzform der zu verkaufende Onlineshop. Das Unternehmen hat bis heute ein beeindruckendes Wachstum aus eigener Kraft hingelegt und dabei gut verdient.

Über 80 Topmarken für Sport und Outdoor finden sich im Sortiment, von denen viele heute keine weiteren Onlinehändler mehr als Kunden aufnehmen. Die internen Prozesse sind bestens aufeinander abgestimmt. Die Technik ist auf dem neuesten Stand und bedarf keiner weiteren Investition. Das Lager ist an einen professionellen Dienstleister ausgelagert. Der Shop dadurch leicht verfügbar.

Markteintritt: 2004

Umsatz 3,7 Mio €

Gewinn (EBITDA): 333.000 € (vor Entnahme Unternehmerlohn)

Kaufpreis: VB 1.1 Mio.€ inkl. Lagerware und Ausstattung im Wert von ca. 550.000€, bewertet zum Übergangsstichtag.

Verkaufsart: Asset Deal

Für die Zukunft sind die Aussichten sehr gut: Bis 2025 wird sich der Onlineanteil an den Verkäufen in der Sportbranche voraussichtlich verdoppeln. In den letzten Jahren wuchs das Unternehmen jährlich um 10-15% und auch für 2019 hält das Wachstum an.

Trotz der guten Ausgangslage liegen bspw. in Sortimentsausbau, Onlinemarketing, Portalverkauf, Social Media, Eigenmarken etc. noch große und vergleichsweise einfach umzusetzende Potentiale. Auf Wunsch können die 3-köpfige Belegschaft und die Räumlichkeiten übernommen werden. Der Verkäufer steht für eine umfangreiche Einarbeitung zur Verfügung.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über sport-outdoor@shopanbieter.de Kontakt zu unserem M&A-Partner (dieser wickelt den Verkauf im Kundenauftrag ab) auf.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

