Verkaufsbörse: E-Zigaretten-Online-Shop

(Anbietertext): E-Zigaretten-Online-Shop zum Verkauf – Eigenes Lager + Dropshipping (ausschließlich Dropshipping ist möglich). Ob erfahrener Unternehmer, der sein Geschäft um eine neue Sparte erweitern möchte oder ein interessierter Gründer, der auf seine Chance zur Existenzgründung gewartet hat.

Im dem auf Shopware basierenden Projekt sind alle großen Investitionen getätigt, sprich es müssen für weiteres Wachstum nur die aktuellen Verkaufskanäle optimiert werden und weitere Produkte in den Shop. Der Markt ist weiter am Boomen und der Shop hat die marktspezifischen Anforderungen Änderungen alle mitgenommen, um sich zu etablieren. Das organische Wachstum auf Google entwickelt sich positiv und der Shop setzt sich immer schneller in dem Bereich der vorhandenen Konkurrenz fest.

Das Unternehmen Mitte 2017 gegründet und erzielte bislang einen Umsatz von 280.000 EUR. Tendenz stark steigend. Allein in den letzten vier Monaten bewegt sich der Ø monatliche Umsatz bei ca. 32.500 EUR. Die Umsatzsteigerung wurde durch Großhandelskooperationen und Automatisierungen erzielt. Die Prognose für 2019 liegt aktuell bei gleichbleibender Umsatzentwicklung bei ca. 500.000 EUR.

Vorläufige bereinigte Gewinnermittlung für 2018

Gewinnermittlung (netto) Umsatz 181.500 Wareneinkauf 99.750 Rohertrag 81.750 Verkaufsgebühren & Zahlungsverkehr 36.000 Verpackungsmaterial 770 Frachtkosten 18.500 Softwarekosten 3.600 Rohgewinn 22.880 Ø pro Monat 1906,67

Alle Gewinne und weiteres Eigenkapital in Höhe von ca. 30.000 EUR wurden direkt wieder in den Shop investiert, um diesen im Markt zu etablieren.

POTENZIAL:

Der Shop verfügt über ein Warenwirtschaftssystem und eine Dropshipping-Anbindung zu zwei Großhändlern, erwartet wird eine weitere Schnittstelle.

Weitere Produkte inkl. gutem Content sowie Amazonoptiermierung inkl. weiterer Droppshipping- Partner (Kontakt bestehen und werden auf Wunsch weitergegeben), könnten den Shop leicht auf einen Umsatz von monatlich 50.000 EUR bringen. Auch ebay ist noch weit ausbaufähig… ca.40% der Produkte sind dort erst gelistet.

Die Margen bewegen sich zwischen 10% – 30%.

Ø Warenkorb beträgt 50 EUR.

Ø Seitenaufrufe pro Monat: 19.500

Ø Absprungrate: 54%

Ø Seiten pro Sitzung: 4,68

FACTS:

7500 Produkte

Professionelle Performance Optimierung

Gesamter Shop wurde durch Agentur SEO & Conversionoptimiert.

Trusted Shops verifiziert; Bewertungen: 5 Sterne

Hoher Automatisierungsgrad (kann von einer Person betrieben werden)

Saubere & automatisierte Buchhaltung

Professioneller Newsletter

Gute und gewachsene Lieferantenkontakte (schnelle Abwicklung von Retouren)

Facebook & Insta Kanal mit vielen Likes & Followern

SPECIALS:

Shop- und Amazonrepricing

Automatische Rückgewinnung von Warenkorbabbrechern durch E-Mail und PopUp, gesteuert Algorithmus und Userverhalten

Echtzeitsuche

Viele Zahlungsarten (Klarna, Paypal, Heidelpay)

Viele Produktbewertungen (Sammlung über Drittanbieter)

Stagingumgebung

Viele Lieferantenkontakte

Sehr viele gekauft Plugins

Projektboard mit Optimierungsmaßnahmen

Der Lagerbestand hat einen Wert von ca. 10.000 EUR. Es stecken mehr als 4000 Arbeitsstunden der Gründer in dem Shop.

Darüber hinaus wurden 5-stellige Summen in Programmierungen und Content investiert.

UMSATZKANÄLE:

Der Shop verfügt über folgende Umsatzkanäle, deren Integration über die Wawi gesteuert wird.

Online Shop

Amazon

Ebay inkl. Ebayshop (professionelles Layout)

Auf allen Kanälen sind durchweg positive Bewertungen vorhanden. Die Gründer stehen bis zu 1 Monat beratend zur Verfügung. Da es sich um eine UG handelt, könnten die Marktplatzaccounts übertragen werden. Eine Übernahme der UG ist keine Pflicht. Die UG ist wirtschaftlich gesund und verfügt über keine Schulden gegenüber Dritten.

Der Shop ist eine echte Perle und ist technisch als auch organisatorisch auf allerhöchstem Niveau. Die Gründer haben mehrere andere Projekte und müssen sich auf diese fokussieren.

Eine konkrete Preisvorstellung gibt es nicht, der Preis Verhandlungssache und Preisvorschläge sind erwünscht. Ferner ist es den Betreibern wichtig, dass die Seite in gute Hände kommt und sich positiv weiterentwickelt.

Bei echtem Interesse und vorhandenem Budget wird die URL Adresse und weitere Wirtschaftsdaten gerne an den Interessenten weitergegeben.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über e-zigaretten@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre Mail wird automatisch und direkt weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

Bildquelle: andy-photo @ bigstockphoto