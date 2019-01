Party im „The Squaire“: 2. Net&Work steigt am 16. Februar in Frankfurt

Dieser Artikel wird Ihnen vorgestellt von:– Anzeige – Professionalisieren Sie Ihr Online-Geschäft – mit dem Händlerbund!

Anfang 2018 hat sich E-Commerce-Rockstar Michael Atug mit dem Händlerbund zusammengetan, um die E-Commerce-Messe „Net&Work“ auf die Beine zu stellen. Das Event legte mit 1.300 Besuchern und 78 Ausstellern einen guten Start hin. Deshalb laden die Veranstalter jetzt zu Runde 2 – am 16. Februar 2019. shopanbieter.de-Leser erhalten einen attraktiven Rabatt.

Im Frankfurter „The Squaire“, Deutschlands höchstem Bürogebäude, trifft sich am 16. Februar die E-Commerce-Branche zur 2. Net&Work. Aussteller zeigen in ihr Angebot in den 4 Themenwelten „Marktplätze & Payment“, „Logistik & Internationalisierung“, „Shopsysteme & Tools“ sowie „Online-Marketing“. Innerhalb der Themenwelten können die Besucher an interessanten Workshops zum jeweiligen Gebiet teilnehmen – oder schnell die Aussteller lokalisieren, die sie wirklich interessieren. Mit ratenkauf by easyCredit, 4Sellers, Rakuten, Shopware und tricoma konnten wieder einige namhafte Aussteller gewonnen werden – das ist jedoch nur eine kleine Auswahl. Insgesamt werden mehrere Dutzend wichtige Branchenvertreter auf der Net&Work erwartet.

Auf der Hauptbühne haben die Organisatoren ein spannendes Speaker-Line-Up zusammengestellt. Neben Mitorganisator Michael Atug sind bekannte Redner wie Bernhard Rauscher, Christian Otto Kelm, Marcus Diekmann sowie Klaus Pieper mit dabei, die spannende Trends und hilfreiche Tipps für die Branche vorstellen. Die Themen reichen dabei von den Neuerungen bei ebay bis hin zu Voice Commerce.

In der neuen Speakercorner geht es dann persönlicher zu – hier sind die Besucher dazu eingeladen, sich direkt und persönlich mit Fachleuten auszutauschen und Erfahrungswerte mit anderen Besuchern zu teilen. Hier können Online-Händler die Fragen stellen, die sie beschäftigen. Das sorgt für mehr Praxisnähe und ein interaktives Erlebnis.

Der krönende Abschluss wird auch bei der 2. Auflage der Net&Work die Aftershow-Party sein. Dort kann dann bis in die späten Abendstunden gefeiert, getanzt und genetzwerkt werden.

Wer neugierig geworden ist, sollte sich gleich ein Ticket sichern.

Vergünstigte Tickets für shopanbieter.de-Leser

Mit dem Rabattcode NWshopanbieter2019 erhalten Ihre Leser die Net&Work-Tickets zum günstigen Early Bird Preis, also 69,00 € statt 119,00 € (inkl. MwSt)!

Übrigens: Wer auch den plentymarkets Online-Händler-Kongress am 16. März 2019 auf dem Terminkalender hat, kann sich Tickets für beide Veranstaltungen zum ermäßigten Sonderpreis holen.