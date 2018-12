SEO-Text – oder: Die Rolle von Content bei der Suchmaschinenoptimierung

Dann schau Dir die kostenlosen Schulungen von qualifizierten Shopware Dozenten auf Udemy an und werde selbst zum Experten.

Mitarbeiter des Suchmaschinengiganten Google können sich auf Nachfrage nur wiederholen: Die wichtigsten Faktoren für eine gute Position in den Suchergebnissen sind: Content, Links und Rankbrain. Bei Rankbrain handelt es sich um den neuesten Teil des Algorithmus. Dieser soll mithilfe von Künstlicher Intelligenz (angewandte KI) bzw. Machine Learning (ML) der Maschine dabei helfen, besser mit Anfragen umzugehen, die so noch nie eingegeben oder eingesprochen wurden.

Hier soll es aber um den Faktor Nummer eins gehen, die Inhalte auf einer Seite im Web (Content). Es gilt also, eine zentrale Frage zu beantworten: Was sind Inhalte, die Google mit einem Ranking auf der ersten Suchergebnisseite oder gar in den Top-3 belohnt?

Zunächst können Online-Inhalte natürlich viel mehr Formen annehmen als reinen Text. Bilder, Videos, Poscasts oder interaktive Tools, Rechner oder Konfiguratoren erfreuen sich steigender Beliebtheit. Diese Formate stellen Suchmaschinen allerdings vor das große Problem, dass sie nicht sonderlich maschinenlesbar sind. Selbst bei Bildern verlassen sich Google & Co. hauptsächlich auf den umgebenden Textinhalt, um zu verstehen, für welche Suchbegriffe das jeweilige Bild gefunden werden sollte. Text bleibt also sehr wichtig als zentrales suchmaschinenfreundliches Element.

Wie schreibt man nun einen Text (oder gar viele Texte), die Suchmaschinen relevante Keywords (Suchbegriffe) liefern und gleichzeitig für Nutzer eines Onlineshops gut lesbar oder gar kauffördernd sind? Spezielle Tools können hier sicher nützliche Anhaltspunkte liefern, welche Begriffe überhaupt genutzt werden sollen. Neben Googles eigenem Tool zur Keyword-Recherche, dem Google Ads Keyword Planer, gibt es noch diverse andere Tools, die Suchbegriffskombinationen und Synonyme zu einem Ausgangsbegriff liefern.

Zwei Beispiele wären answerthepublic.com oder keywordtool.io. Der große Vorteil des Google-Tools bleibt aber, dass hier auch Suchvolumina geliefert werden und somit eine Priorisierung nach den am häufigsten gesuchten Begriffen erfolgen kann.

Andere Tools gehen einen Schritt weiter und versuchen abzubilden, welche Vokabeln und Phrasen in Texten vorkommen, die jetzt schon gute Suchmaschinenrankings für das Keyword erzielen. Diese sogenannten WDF*IDF-Tools (manchmal auch WDF*TF) gibt es integriert als eine von vielen Funktionen bereits in vielen SEO-Tools wie Ryte, Searchmetrics oder Xovi. Komplett gratis lassen sich erste WDF*IDF-Analysen z. B. unter wdfidf-tool.com durchführen.

Doch selbst wenn noch so viele und gute Keyword-Listen für die URLs der eigenen Website gesammelt wurden: Irgendjemand muss die Texte ja auch verfassen. Damit das gelingt, sollte es einen guten Prozess geben. Wer die Texterstellung intern nicht abbilden kann oder möchte, hat die Chance auf Text-Plattformen wie content.de oder textbroker.de externe Autoren zu finden. Auch in Autorengruppen auf Xing oder Facebook können Angebote und Probetexte eingeholt werden. Die Preisspanne ist dabei groß (ca. 5-30 Cent pro Wort) und hängt nicht immer mit der Qualität zusammen. Ausprobieren geht also über Preise studieren.

Technisch gilt: Diese mühevoll erstellten Texte sollten dann im Website-Template nicht vor Nutzern (und Suchmaschinen) versteckt werden, indem sie in der Standardansicht eingeklappt oder hinter Reitern und Tabs verborgen sind. In diesem Fall wird Google den enthaltenen Suchbegriffen nämlich nicht das gleiche Gewicht bei der Bewertung des Website-Content zuschreiben. Besonders wichtig seitdem es den „Mobile First“-Index gibt: Das gilt auch für die Version der Website für mobile Endgeräte – Texte nur für Desktop-Nutzer zu zeigen reicht also nicht!

Über den Autor:

Andreas Schülke ist Head of Content Marketing und Teamleiter SEO bei der Online-Marketing-Agentur Bloofusion. Er schreibt und spricht schwerpunktmäßig zu den Themen Content-Marketing und Linkaufbau – im Bloofusion-Blog, im Magazin suchradar, bei Twitter und auf Konferenzen wie der SEO CAMPIXX oder der Digital Marketing 4Heroes Conference.

