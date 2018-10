Experten-Webinar: Versanddienstleister, Zoll, Tipps & Tricks – wie Sie Ihren internationalen Versand ganz leicht online abwickeln

Dieser Artikel wird Ihnen vorgestellt von:– Anzeige – Packlink PRO:

Amazon möchte seine Marketplace-Händler ja ständig weiterentwickeln. Die Gleichung ist dabei ganz einfach: Mehr Umsatz für die Händler = mehr Provision für Amazon. Ist ja auch legitim. Ein großer Hebel dafür ist seit eh und je die Internationalisierung. Amazon hat also schon längst erkannt, dass im Ausland der größte Hebel liegt. Umso trauriger, dass nach wie vor viele deutsche Online-Shops, vor dem Sprung ins Ausland zurückschrecken. Liegt es am fehlenden Know How hinsichtlich Zoll und Versand? Dann ist unser kostenloses Webinar am 8. November genau richtig.

Die Eroberung neuer Märkte ist eine aufregende Zeit für jedes Unternehmen. Ein zentraler Bestandteil der Expansionsstrategie ist der Cross-Border-Versand. Doch besonders beim internationalen Versand außerhalb der EU gilt es eine Reihe von Hürden zu überwinden. Von der richtigen Verpackung zur Wahl des Versandpartners bis hin zur Zollabwicklung.

Unser kostenloses Webinar wird am Donnerstag, den 08. Novenber aufzeigen, wie Händler die richtigen Versanddienstleister auswählen und was bei den Zollthemen zu beachten ist. Selbstverständlich gibt es auch ein paar wertvolle Tipps & Tricks aus der Praxis an die Hand.

Co-Moderator für dieses Webinar ist Markus Laimbauer, Account Manager Deutschland bei Packlink PRO, einer Vergleichs- und Buchungsplattform mit über 300 nationalen und internationalen Versandservices der marktführenden Transportunternehmen.

Dieses Webinar ist Teil der Webinarreihe 15 Minutes (hier geht es zu den Aufzeichnungen der Webinare und zum Überblick der weiteren Termine). Hier stellen wechselnde Experten regelmäßig sofort umsetzbare, Praxistipps vor. Denn oft sind es ja die kleinen Dinge, die Großes bewirken.

Der beliebteste Teil jedes Webinars ist sowieso der Q&A-Teil. Deswegen halten wir in unseren Webinaren den Informationsteil möglichst kurz (15 Minuten!) und räumen der anschließenden Fragerunde genügend Raum ein. Nutzen Sie Ihre Chance – Fragen Sie unsere Experten alles!

Im Webinar werden Sie in den nächsten 15 – 30 Minuten erfahren, worauf es beim internationalen Versand ankommt.

(Dauer ca. 30 min. inkl. Fragerunde)

Agenda

Was Sie rund um das Thema Zoll wissen sollten

Welcher Versanddienstleister für welchen Versand?

Nützliche Tipps & Tricks beim internationalen Versand

Wie Sie Ihren internationalen Versand über Packlink PRO abwickeln können

Wann?

Donnerstag, den 08. November 2018, 10:30 – 10:45 (11:00) Uhr

Zielgruppe:

Shop-Betreiber, E-Commerce Manager, Geschäftsführer und Logistik-Leiter

Kosten:

Keine

Moderatoren:

Peter Höschl

E-Commerce Pionier

shopanbieter.de // renditemacher.de Markus Laimbauer

Account Manager Deutschland

Packlink PRO



Bildquelle: ©Bigstock.com / Photo By ToRz