Verkaufsbörse: Onlineshop für Werkzeuge/DIY mit 8 Mio. Umsatz und 20% Ebitda

(Anbietertext): Im Auftrag unseres Mandanten suchen wir aus Altersgründen nach einem Nachfolger für ein kerngesundes Online-Unternehmen. Wer privat oder als Profi anspruchsvoll in seiner Werkstatt arbeiten will, findet im diesem Onlineshop einzigartige Werkzeuge von einer Qualität deutlich über Baumarkt-Niveau. Zu den treuen Kunden gehören ambitionierte Heimwerker genauso wie Tischler, Schreiner, Bildhauer, Musikinstrumentenbauer etc.. Der Shop wächst seit seiner Gründung im Jahr 1998 jährlich aus eigener Kraft mit 15-20 % und rechnet in 2018 mit einem Umsatz von ca. 8 Mio € bei einem Ebitda von 1,6 Mio. €.

Das exklusive Sortiment und eine kompetente Kundenansprache machen den Shop einzigartig. Viele der über 8.000 Artikel werden international eingekauft und können europaweit oft nur in diesem Shop bezogen werden. Eine eigene Marke besteht. Die Konkurrenzsituation ist übersichtlich. Über 50% des Jahresumsatzes entstehen durch Wiederbesteller, die Neukunden kommen fast ausschließlich über die organische Google-Suche. Die Werbekosten sind äußerst gering.

Trotz der guten Ausgangssituation gibt es noch große Möglichkeiten zur Skalierung, insbesondere durch Internationalisierung, den Ausbau der eigenen Marke und des Sortiments sowie den Aufbau von Aktivitäten zu Online-Marketing, Portalverkauf und Social Media. Gerne senden wir Ihnen ein ausführliches Exposé.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über werkzeug@shopanbieter.de Kontakt zu unserem M&A-Partner (dieser wickelt den Verkauf im Kundenauftrag ab) auf.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

Bildquellen: © bigstock.com/Veneralla, © bigstock.com/weyo