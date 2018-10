Wie ebay wieder Anschluss finden möchte

plentymarkets Omni-Channel-Day 2018 Der kanalübergreifende Handel ist in aller Munde und verspricht, den kompletten Handel zu revolutionieren. Zeit, sich mit den neuesten Erkenntnissen auseinanderzusetzen und die Weichen in Richtung Zukunft zu stellen! Unter dem Motto „Die Zukunft des Handels liegt im Omni-Channel!“ präsentieren plentymarkets gemeinsam mit eCommerce Rockstar Michael Atug den Omni-Channel-Day am 12.10.2018 in Kassel!

ebay Fulfillment, ebay Versand, catch by ebay, eine Kooperation mit idealos Direktverkauf und Local Ads in Deutschland: Der schon oft totgesagte Marktplatz-Dinosaurier präsentierte sich in den letzten drei Wochen quicklebendig. Neben vereinzelter Kritik reagiert die Händlerschaft weitgehend positiv auf das Neuheiten-Feuerwerk aus Dreilinden. Denn, das zeigt ein genauerer Blick unter die Haube der Ankündigungen: ebay hat seinen Händlern tatsächlich zugehört.

Die Nachricht schlug in der Branche ein wie eine Bombe: ebay macht jetzt auch Fulfillment. Mit seiner Ankündigung eines eigenen Multichannel-Fulfillment-Services – sozusagen FBE statt FBA, wie Mark Steier es formuliert – hat der Marktplatz-Dino es geschafft, die Branche nachhaltig und positiv zu überraschen. Denn das neue Multichannel-Logistik-Angebot „ebay fulfillment“ ist ambitioniert, durchdacht und hat aus Händlersicht tatsächlich Hand und Fuß.

Der Logistik-Spezialist Fiege ist für die Lagerung und Versandvorbereitung der Produkte zuständig, die teilnehmende eBay-Händler über den Service versenden wollen. Die eigentliche Endkundenzustellung übernimmt Hermes. Die Anbindung der Händler an das Fulfillment-Programm erfolgt zu Beginn ausschließlich über die Software des ERP-Dienstleisters plentymarkets; 2019 sollen aber auch andere bei eBay-Händlern stark vertretene Middleware-Anbieter wie JTL oder Afterbuy ins Boot geholt werden.

Spannender Multichannel-Ansatz

Noch stehen die endgültigen Preise für das Angebot nicht fest, aber den Zahlen zufolge, die aktuell durch die Branche schwirren, scheint der Service preislich tatsächlich sehr attraktiv zu sein. Mark zufolge wollte ebay auf jeden Fall ein „wettbewerbsfähiges Angebot“ schaffen, das mit FBA mithalten kann. Noch interessanter wird das Angebot aber durch den Multichannel-Ansatz, meint Werkzeughändler und Multichannel-Rockstar Michael Atug:

„Verkauft man beispielsweise einen Artikel, der bei ebay Fulfillment lagert, über einen anderen Kanal – auch über Amazon – dann kann man diesen im Rahmen des Programms zum gleichen Preis an einen Amazon-Kunden verschicken. Wenn umgekehrt ein FBA-gelagerter Artikel zu einem ebay Kunden geschickt werden soll, verlangt Amazon dafür extra Gebühren, und zwar nicht zu knapp.“

Michael steht mit seiner Meinung nicht alleine da: Seit der Ankündigung von ebay Fulfillment und der kleineren Lösung ebay Versand, bei der ebay-Händler ihre Waren von der DPD für eine Next-Day-Zustellung an ihrem Lager abholen lassen können, gibt es in den Facebook-Händlergruppen Multichannel Rockstars und Wortfilter viele positive Reaktionen.

„Lediglich die beteiligten Versanddienstleister Hermes und DPD werden hinterfragt“, berichtet Mark mit Blick auf die Diskussionen in seiner Gruppe. „Ansonsten ist die übliche ebay-Skepsis einer Bewertung auf Sachebene gewichen.“

Neue App, neuer Partner, neue Zielgruppen

Dass die Händlerschaft bei der Ankündigung von ebay Fulfillment und ebay Versand nicht in das fast schon reflexhafte ebay-Bashing der letzten Jahre zurückfiel, dürfte auch mit dem hohen Aktivitätslevel zu tun haben, das der Online-Marktplatz in den letzten Wochen an den Tag legte. Denn der Logistik-Wurf war ja nur die letzte einer ganzen Reihe von Ankündigungen.

Der Reigen begann vor drei Wochen mit dem Start von „catch by ebay“, einer Wish-ähnlichen Shopping-App, mit der ebay sein Sortiment für eine junge, extrem preisaffine Zielgruppe kuratieren will. Das Inventar von Catch stammt aus einem Mix deutscher und internationaler Verkäufer. Die Artikel werden durch eine Kombination aus manueller Kuration und Algorithmen ausgewählt. Dabei können die jungen Shopper verschiedene Produkt-Kategorien wie Tech Gadgets, Fashion, Sport, Home, Beauty oder Uhren und Schmuck durchstöbern.

„Catch ist eines der Experimente, das wir in den Markt bringen, um unser Geschäft in Deutschland weiter voranzubringen und zu entwickeln. Damit möchten wir Young Value Shopper auf eine neue Art und Weise adressieren. Catch könnte zu einem weiteren Baustein in unseren Bestrebungen werden, ein Portfolio an Marken aufzubauen, die sich gegenseitig befruchten“, erklärte ebay-CEO Ebon Sermon das Konzept im Interview mit der Internetworld.

Untypisch für ebay ist der Experiment-Charakter von catch: Die App geht in einer Beta an den Start, die in den kommenden Wochen anhand von Nutzer- und Händler-Feedback erweitert und verbessert werden soll. „Das ist für ebay fast schon eine Revolution“, meint Mark Steier. „Der Marktplatz macht hier etwas Neues: Er hört zu, sammelt Feedback und setzt es auch um. Gerade angesichts der enormen Händler-Kritik am autoritären Stil von Amazon ist das eine echte Chance für ebay.“

Das sieht Micha Atug ähnlich. „ebay tut endlich etwas dafür, mehr Käufer auf den neuen Marktplatz zu locken – das ist sehr positiv“, so der Händler. „ebay hat in den letzten Jahren eine Menge Käufer verloren, jetzt versuchen sie, ihren Marktplatz wieder attraktiver zu gestalten und nehmen dafür auch endlich Geld fürs Marketing in die Hand. Davon können langfristig alle ebay-Händler nur profitieren.“

Neue Kunden ansprechen, das ist auch das Ziel der Kooperation mit idealo, die ebay letzte Woche verkündet hat. eBay listet dabei in der Testphase 200.000 eBay-Angebote auf idealo. Diese sind mit dem Direktkauf-Button versehen, sodass die Verbraucher die Produkte kaufen können, ohne die Preisvergleichsplattform zu verlassen. Technisch wird diese Funktion genau wie bei catch mit Hilfe der ebay API umgesetzt. Die Kooperation stößt in der Händlerschaft auf reges Interesse: „Innerhalb von Minuten nach der Ankündigung in der Wortfilter-Gruppekamen zig Anfragen per Mail und PN von Händlern, die ihre Produkte auch bei idealo listen wollten“, berichtet Mark.

Auch das eigene Advertising-Geschäft will ebay im Rahmen seiner Mission für mehr Käufer auf der Plattform ankurbeln: Mit den jetzt auch in Deutschland verfügbaren ebay Local Services Ads können Werber regionale Anzeigen-Kampagnen auf dem Marktplatz buchen und dabei ihr Budget sowie die ausgelieferten Werbeformen pro Region frei festlegen. Auch Targeting-Möglichkeiten sind langfristig geplant.

Fazit: Der Dinosaurier ist endlich aufgewacht

Ebay-CEO Devin Wenig hat bei seinem Antritt 2015 klar gemacht, dass er beim ältesten Online-Marktplatz der Branche so einiges anders machen will. Drei Jahre später wirkt sich der neue Kurs scheinbar endlich aufs Tagesgeschäft der Händler aus. Neuerungen wie ebay Fulfillment oder die catch by ebay haben das Zeug dazu, mehr Kunden auf die Plattform zu holen und die Lieferung einheitlicher und schneller zu machen. Und wirft man einen Blick auf das, was ebay in den USA so tut, wird klar: Das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Dort investiert der Marktplatz massiv in Trendthemen wie Augmented und Virtual Reality oder künstliche Intelligenz; die auf der ebay Open 2018 vorgestellte Anwendung Visualizer zeigt, wo der Marktplatz in diesem Bereich hin will. Und in Sachen Payment steht das hochinteressante Managed Payment-Programm noch vor dem internationalen Roll-Out, das die Zahlungsabwicklung auf ebay endlich deutlich vereinfachen wird.

Insgesamt sieht es also beinahe so aus, als müsste ich demnächst Abbitte leisten; schließlich habe ich erst kürzlich ebay noch als „trägen Behördenapparat“ bezeichnet. Mittlerweile arbeitet der Marktplatz aber in vielen Bereichen aktiv an sich und zeigt sich zu Innovation fähig. Das neue Feuer kommt zum richtigen Zeitpunkt; schließlich suchen aktuell viele Marktplatzteilnehmer nach Alternativen zum scheinbar übermächtigen Amazon – ebay setzt also zur richtigen Zeit das richtige Signal. Hoffen wir, dass sich das E-Commerce-Urgestein jetzt nicht wieder schlafen legt, sondern weiter an Fahrt aufnimmt – dann könnten wir mit ebay wieder viel Freude haben.

