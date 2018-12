Presseschau KW 38: Google startet Shopping Image Ads, Galaxus gibt in Deutschland Gas und Amazon testet neuartige Produktempfehlungen

Willkommen zum Wochenrückblick von shopanbieter.de! In der KW 38 wurde bekannt, wie kurz die Migros-Tochter Galaxus bereits vor dem Deutschland-Start steht – was Exciting-Commerce-Blogger Jochen Krisch direkt zu der Frage führte, ob der Schweizer Elektronik-Pureplayer dem deutschen Platzhirschen Media-Saturn das Wasser abgraben könnte. In diesem Zusammenhang erscheinen aktuelle HDE-Zahlen in neuem Licht: Demnach hat erst ein Viertel der stationären Händler in Deutschland einen Online-Shop, nur 15 Prozent verkaufen über Marktplätze. Außerdem in den Branchennachrichten: Google gab bekannt, dass das neue Werbeformat Shopping Image Ads, das vor allem für Online-Händler interessant ist, demnächst an den Start geht. Und Amazon testet ein neues Produktempfehlungstool.

Die Themen der Woche

Google startet demnächst seine neuen Shopping Image Ads. Mit diesen können vor allem Händler auf den Seiten von ausgewählten Publishern für ihre Produkte werben. Bald soll das neue Werbeformat auch auf die Google-Bildersuche ausgeweitet werden, berichtet die Internetworld.

Jetzt kommen die Schweizer: Mit ordentlich Druck dahinter packt Galaxis den Ausbau des Geschäfts in Deutschland unter der Leitung des neuen Deutschland-Chefs Frank Hasselmann an. Der Aufbau der Büro- und Logistikinfrastruktur und die Rekrutierung des Teams sind Unternehmensangaben zufolge weit fortgeschritten, berichtet Cash.at. In wenigen Wochen werde der Hauptsitz in Hamburg bezogen. Und auch die Website sei größtenteils bereit für den Start.

Real vermietet bereits seit August Spielwaren sowie Baby- und Kinderequipment online. Kooperationspartner ist das Berliner Startup Circus Internet, Betreiber der Online-Spielzeugvermietung „Meine Spielzeugkiste“, gab der Marktplatz jetzt bekannt.

Etsy will seine Kunden nicht mit hohen Liefergebühren vergrätzen. Wer als Anbieter hier über Gebühr zulangt, wird künftig durch eine schlechtere Positionierung in den Suchergebnislisten bestraft. ->Tamebay

Je mehr Bezahloptionen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kauf tatsächlich abgeschlossen wird, behaupten viele Studien. PayPal führt dazu nun im kommenden Jahr seine Smart Payment Buttons auch in Deutschland ein. >>>Internetworld.de

Die Diskussion der Woche

Kann Galaxis gegen Media Saturn gewinnen? Das fragt sichExciting-Commerce-Blogger Jochen Krisch. Die Migros-Tochter ist für ihn einer der spannendsten Newcomer in Deutschland. In den Kommentarspalten entwickelte sich in der Folge die schon fast reflexartige Diskussion „Online-Pureplayer versus Multichannel-Player“ – mit den üblichen Rollenverteilungen. ->Exciting Commerce

Die Zahl der Woche

Erst ein Viertel der stationären Händler in Deutschland hat einen Online-Shop, lediglich 15 Prozent verkaufen Waren über Online-Marktplätze. Das hat der HDE ausgerechnet. Auch die Umsätze sind häufig marginal: Nicht einmal jeder fünfte Betrieb erwirtschaftet mehr als zehn Prozent seines Gesamtumsatzes im Internet. Aber immerhin fast zwei Drittel der Unternehmen rechnen mit steigenden Online-Erlösen im laufenden Jahr. ->Fashion Network

Die Zukunft der Woche

„Scout“ heißt ein neues Amazon-Tool, das Produkte auf Basis von Likes und Dislikes empfiehlt. Kunden können sich durch Bilder von Möbeln, Küchen, Essgeschirr, Dekoartikeln, Bettwäsche und Frauenschuhe klicken und unter den Bildern einen Daumen-Hoch- oder Daumen-Runter-Button klicken. Anschließend erhalten sie passende Produktempfehlungen. Das Feature wird aktuell in den USA getestet und soll in der Zukunft auf weitere Kategorien ausgedehnt werden. ->CNet.com