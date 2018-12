Hands-on Webinar: Mehr Liquidität, Ertrag und Umsatz in nur 60 Minuten

Die Klage ist des Kaufmanns Lied. In diesem Fall jedoch wohl berechtigt. So klagen viele Online-Händler, das trotz harter Arbeit am Ende nichts in der Kasse bleibt. Sie aber nicht wüssten, warum dies so ist. Gleichzeitig fehlt es dadurch an Liquidität, um neue Ware einzukaufen oder wichtige Investitionen zu tätigen. Unser Webinar wird am 10. Oktober sehr praxisnah aufzeigen, wie es in nur 60 Minuten gelingt, für mehr Liquidität zu sorgen und Ertrag, sowie Umsatz nachhaltig zu steigern.

Unser Webinar wird Online-Händlern unter anderem sehr praxisnah und Schritt für Schritt aufzeigen, wie sie ihre Pennerprodukte und margenstarke Topseller erkennen. Dies ermöglicht nicht nur, künftig die richtigen Produkte einzukaufen um Umsatz und Ertrag zu steigern, sondern auch sein totes Lagerkapital gezielt, für mehr Liquidität, ab zu verkaufen. Und das Schönste daran: Für die vorgestellten Maßnahmen, werden lediglich vorhandene Bordmittel, wie bspw. Excel und ein Datenexport aus der Warenwirtschaft oder dem Shopsystem benötigt.

Als Add on, geben wir dann noch einen Einblick, wie eine professionelle ABC/XYZ-Analyse des Sortiments funktioniert und auch diese mit einfachen Mitteln umgesetzt werden kann.

Direkt zur Anmeldung

Das Webinar ist ausgebucht. Bitte abonnieren Sie unseren Youtube-Kanal, wenn Sie erfahren möchten, sobald die Aufzeichnung verfügbar ist.



Die Teilnehmer werden in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung erfahren, wie sie ihr Sortiment und Lager mit einfachen und vorhandenen Bordmitteln auswerten und so Liquidität, Ertrag und Umsatz nachhaltig steigern.

(Dauer ca. 30 min. zzgl. Fragerunde)

Agenda

Da alle Arbeitsschritte ineinander übergreifen, gibt es dieses Mal keine Agenda. Sie werden aber am Ende des Webinars bzw. nach erfolgreicher Umsetzung folgende Fragen beantworten können:

Wie ist meine Lagerbestand/-reichweite je Produkt und wann sollte ich nachbestellen?

Welche Artikel binden unnötig viel Kapital und sollten dringend abverkauft werden?

Welche Produkte haben sich in den letzten Monaten gar nicht verkauft und sollten ausgelistet werden?

Was sind meine Topseller und lohnen sich diese?

Welche Sortimente verkaufen sich gut und sollten ausgebaut werden?

u.v.m.

Lange Rede, kurzer Sinn – letztlich geht es um die Beantwortung folgender Frage: Wie kann ich meine Liquidität, Ertrag und Umsatz steigern?

Wann?

Mittwoch, den 10. Oktober 2018, 10:30 – 11:30 Uhr

Kosten:

Keine

Direkt zur Anmeldung

Das Webinar ist ausgebucht. Bitte abonnieren Sie unseren Youtube-Kanal, wenn Sie erfahren möchten, sobald die Aufzeichnung verfügbar ist.

Moderatoren:

Peter Höschl

E-Commerce Pionier

shopanbieter.de // renditemacher.de Florian Althoff

Gründer und Geschäftsführer

Datawow (das smarte BI-Tool)

Bildquelle: Evelin Radkos @ bigstockphoto