plentymarkets Omni-Channel-Day 2018

Wer seinen Handel zukunftsorientiert planen und führen möchte, der kommt nicht umher, sich mit dem Konzept des Omni-Channel-Commerce auseinanderzusetzen. Eine kanalübergreifende Verkaufsstrategie ist erfolgversprechend und bietet sowohl Händlern als auch Kunden viele Vorteile.

Am 12. Oktober 2018 präsentiert plentymarkets gemeinsam mit eCommerce Rockstar Michael Atug den Omni-Channel-Day in Kassel. Dieses Event ist vollgepackt mit Neuigkeiten, Tipps und Tricks rund um den Omni-Channel-Handel: Branchen-Insider und Aussteller bieten dir Gelegenheit, wertvollen Input für dein Business zu sammeln, um deinen Handel zu optimieren!

Top-Speaker geben sich die Ehre

Die Vorbereitungen für den diesjährigen Omni-Channel-Day sind schon im vollen Gange und ganz so lange dauert es auch nicht mehr bis sich die Türen des Südflügels im Kulturbahnhof Kassel für dieses großartige Event öffnen. Zeit, sich mit den am Omni-Channel-Day teilnehmenden Speakern der E-Commerce-Branche auseinanderzusetzen. Neben eCommerce Rockstar Michael Atug vermitteln Christian Otto Kelm, Dr. Thomas Engels und Hendrik Klöters neueste Erkenntnisse und haben wie immer einige Tipps und Tricks im Gepäck.

Warum internationalisieren?

Als Berater, Speaker, Influencer und nicht zuletzt erfolgreicher Online-Händler hat sich der Begründer der Facebookgruppe Multi-Channel Rockstars, Michael Atug, zur Aufgabe gemacht, sein Wissen aus 20 Jahren E-Commerce-Erfahrung weiterzugeben. Beim Omni-Channel-Day 2018 gibt er mit seiner Begrüßungsrede nicht nur den Auftakt, sondern informiert über die Wichtigkeit der Internationalisierung.

Amazon SEO und AmazonPPC

Christian Otto Kelm unterstützt Seller und Vendoren im Umgang mit Amazon. Zu seinen Anfängen, war die professionelle Betreuung und Bearbeitung von Amazon noch eine absolute Nische. Amazon-SEO und die Kniffe des Handlings von Amazon, die er auch in seinem Vortrag Operative Umsetzung von AmazonSEO und AmazonPPC ohne wissenschaftlichen Denkansatz! behandelt, sind heute seine Leidenschaft.

Rechtliche Herausforderungen

Der Handel im Omni-Channel stellt Händler vor besondere rechtliche Herausforderungen. Dr. Thomas Engels klärt über die rechtlichen Besonderheiten auf und erklärt rechtlich saubere – und auch rechtlich gewagte – Lösungsansätze.

Sales durch Social-Media

Hendrik Klöters ist selbst Händler und gibt seine Erfahrungen üblicherweise auf dem „Unternehmerkanal“ bei YouTube weiter. Doch am 12.10. gibt er sich auf dem Omni-Channel-Day die Ehre und veranschaulicht in seinem Vortrag Mehr (Amazon) Sales durch Social-Media Traffic!, wie du Facebook, Instagram & YouTube-Besucher zu deinen Kunden machst.

plentymarkets auf der Bühne und an den Ständen

Des Weiteren kommen auch noch plentymarkets Mitarbeiter, wie Multi-Channel-Experte Atila Szekely, sowohl auf der Bühne als auch an den Ständen zu Wort und informieren über plentymarkets- und Omni-Channel-bezogene Themen.

Atila Szekely informiert über Optimierungsmöglichkeiten bei eBay und Amazon durch Marketing und SEO-Strategien und erklärt, wie einfach sich Cross-Border-Trade mit plentymarkets umsetzen lässt. Des Weiteren stellt David Bohla die Vorzüge des neuen Online-Shops Ceres vor und zeigt dir, wie du deinen Webshop auch ohne HTML- oder CSS-Kenntnissen selbst gestalten kannst. Sascha Gierke veranschaulicht in seinem Vortrag, wie Automatismen und Prozesse in plentymarkets dein Alltagsgeschäft erleichtern. Beim Onmi-Channel-Day darf natürlich auch der stationäre Handel nicht zu kurz kommen: Torsten Dachs gewährt Einblicke in unser Kassensystem plentyPOS.

Mehr Infos zu Programm und Ablauf

Party über Kassels Dächern

Natürlich darf auch der Austausch mit Händlerkollegen und potenziellen Partnern nicht zu kurz kommen. Und wer auch zu späterer Stunde nicht genug davon bekommen kann, ist auf der Rooftop-BBQ-Party auf der legendären plentymarkets Dachterrasse genau richtig aufgehoben. Damit steht einem ausgelassenen Abend mit gutem Essen und herrlicher Aussicht nichts mehr im Wege.

Jetzt Ticket buchen!

­Dein Eintritt zum plentymarkets Omni-Channel-Day 2018 kostet nur 149,- € inkl. MwSt.! Vergiss bei deiner Buchung nicht, das zusätzliche Ticket zur Afterparty für nur 29,- € inkl. MwSt. gleich mitzubestellen.

Jetzt Ticket buchen!