Verkaufsbörse: Onlineshop für kohlenhydratarme Lebensmittel (Low Carb) samt Blog

Zum Verkauf steht ein renommierter Onlineshop für kohlenhydratarme Lebensmittel (Low Carb), der seit 2009 erfolgreich im Internet vertreten ist. Unser Shop wurde aus eigenem Interesse und Überzeugung an der Low Carb Ernährung von uns ins Leben gerufen und auch dank unserer motivierten Mitarbeiter konnten wir mit den Jahren stetig wachsen und den Umsatz steigern.

Der Shop verfügt derzeit über 13.000 Kundendatensätze (überwiegend B2C, einschließlich zahlreicher Stammkunden) und ca. 1200 angelegte Artikel (bereits wegen Abverkauf bereits deaktiviert oder nur saisonal eingestellt), wovon derzeit noch 550 Produkte – teils mit zahlreichen zugehörigen Sorten – online sind.

Begleitend zum Shop führen wir einen gut besuchten themenorientierten Blog auf WordPress-Basis (täglich ca. 400 – 500 Besucher), der seit 2010 regelmäßig mit zahlreichen themenrelevanten Artikeln (aktuell 293 Beiträge) gepflegt wurde und von dem aus Verlinkungen zum Shop oder auch zu Amazon (zusätzliche mtl. Einnahmen im 3-stellige Bereich) führen.

In den Bereichen Social Media führen wir Fanpages bei Facebook für Shop (über 1600 Follower) und Blog (6200 Follower), die jedoch ohne Fokussierung betrieben wurden und ausbaufähig sind. Auch Instagram- und Twitter-Profile sind vorhanden.

Aktive Werbung über Google, Linkbuilding etc. wurde für Shop oder Blog bis dato nicht betrieben, so dass wir davon ausgehen, dass noch eine deutliche Umsatzsteigerung erfolgen könnte, wenn dies angegangen wird. Es ist auch keine Anbindung an Marktplätze wie Amazon oder Vergleichsportale etc. vorhanden, so dass auch hier noch Ausbaumöglichkeiten liegen. Zur Anbindung an diese Plattformen bietet die von uns verwendete Shopsoftware zahlreiche Möglichkeiten mittels Schnittstellen.

Zum Gesamtpaket gehören insgesamt 11 nischenspezifische Domains, die für den Aufbau von Landingpages etc. ideal wären. Die eingängige und höchst themenrelevante Domain des Shops ist als Wortmarke beim Deutschen Marken- und Patentamt auf uns registriert, eine Übertragung wäre selbstverständlich möglich. Weiterhin halten wir darüber hinaus noch 12 weitere Domains, die zur Bewerbung konkreter Produkte im Shop genutzt werden können.

Unser Online-Shop läuft mit einem eigens für uns programmierten Responsive-Template auf der Basis eines modified-Shops (http://modified-shop.org/) auf Webbasis und kann somit ohne anfallende monatliche Gebühren eigenständig von jedem Ort der Welt mit Internetanbindung aus betrieben werden.

Die Shopsoftware und der Shop ist technisch wie rechtlich gesehen auf aktuellstem Stand und der Shop mit zahlreichen – auch eigens für den Shop programmierten – Modulen zur Optimierung der Abläufe ergänzt (Anbindung an das DHL Geschäftskundenportal zum Import / Export der Sendungsdaten, ein variables Bundle-Modul, ein Rabattkorb-Modul etc.).

Derzeit verfügen wir über einen noch recht großen Lagerbestand im Verkaufswert von ca. 40.000 Euro, der im Idealfall an den Käufer mitveräußert werden sollte (diesbezüglich würden gesonderte Preisverhandlungen erfolgen). Hier ist selbstverständlich eine exakte Bestandsübersicht mit Anzahl, MHDs etc. vorhanden.

Seit Mitte 2017 konnten wir uns unserem Projekt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in dem gewohnten und notwendigen Umfang widmen, was zu einem Rückgang an Bestellungen und somit auch Umsatz führte. Schweren Herzens haben wir uns daher dazu entschlossen, das gesamte Projekt abzugeben.

Eine Übernahme wäre bei Übernahme des Lagerbestandes ab sofort möglich.

Hier noch einige Eckdaten:

Bestellungen 2016: 8381

Bestellungen 2017: 6918

Bestellungen 1. HJ 2018: 2592

Durchschnittlicher Warenkorbwert: 51 €

Rücksendequote: unter 1%

derzeit über 550 Produkte gelistet (mit Sorten)

Marge liegt im Schnitt bei 25 – 30 %

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass aufgrund des noch laufenden Betriebs keine finanziellen Details oder die URL veröffentlicht werden.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über low-carb@shopanbieter.de Kontakt zu uns auf.

Nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung senden wir Ihnen sodann gerne umfängliche, detaillierte Informationen.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

Bildquelle: BondDLegion @ bigstockphoto