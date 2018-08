Packlink-Umfrage: E-Commerce auf der letzten Meile, oder „Wie kommt das Paket zum Kunden?“

Auch wenn das bei den aktuellen Extrem-Temperaturen kaum zu glauben ist: In weniger als fünf Monaten ist schon wieder Weihnachten. Und mit dem Weihnachtsfest droht das Wiederauftauchen des Schreckgespensts Paketkollaps. Denn auch wenn der deutsche E-Commerce letztes Jahr zu Weihnachten ohne blaues Auge davon kam und die meisten Geschenke pünktlich unterm Weihnachtsbaum ankommen: Das Problem der letzten Meile ist alles andere als gelöst. Das Paketvolumen steigt weiterhin explosionsartig an. Bis 2021 werden jährlich 4,15 Milliarden Pakete durch die Republik geschickt werden, schätzt der Bundesverband Paket- und Expresslogistik (BIEK) – das wären eine Milliarde mehr als 2017.

Wenn die Versanddienstleister mit den steigenden Paketvolumina nicht zurechtkommen, leiden darunter auch die Online-Händler. Denn wütende Kunden, die zu lange auf ein Paket warten müssen (oder deren Paket vom überforderten Paketboten in der Mülltonne deponiert wurde), lassen ihren Zorn eher am Verkäufer aus als am Versanddienstleister. Außerdem reagieren die Paketdienste mittlerweile fast durchgehend mit Preiserhöhungen auf ihre gestiegene Belastung – und die meisten Online-Händler haben Schwierigkeiten, diese Erhöhungen an ihre von Amazon verwöhnte Kundschaft weiterzugeben, die äußerst empfindlich auf Versandkosten reagiert.

Höchste Zeit also, die Online-Händler zu ihrem aktuellen Status quo in Sachen „Letzte Meile“ zu befragen. Gemeinsam mit dem Paketdienstvergleicher Packlink haben wir deshalb eine internationale Händler-Befragung zum Thema Logistikaufgesetzt. Dabei wollen wir unter anderem wissen:

– Mit wie vielen Versanddienstleistern arbeiten Online-Händler zusammen?

– Wie viel Prozent der Bestellungen werden beim ersten Versuch erfolgreich zugestellt?

– Was sind die häufigsten Gründe für fehlgeschlagene Zustellversuche?

– Welche Vorteile haben Paketshops aus Händlersicht?

Die Teilnahme an der Umfrage dauert keine 5 Minuten. Sie können komplett anonym teilnehmen, wenn Sie allerdings die Ergebnisse der Umfrage erhalten möchten, müssen Sie eine E-Mail-Adresse angeben. Packlink verlost übrigens unter allen Teilnehmern, die ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, 3 Gutscheine im Wert von 30 Euro für den Versand mit Packlink PRO.

Übrigens: In Spanien ist die Händlerumfrage bereits gelaufen – dort werden 80 Prozent der verschickten Pakete beim ersten Versuch zugestellt. Ist Ihr Schnitt besser? Lassen Sie es uns wissen und machen Sie mit!

Hier geht’s zur Umfrage.

Bildquelle: MicroOne @ Bitstock