Amazons Angriff auf das Werbegeschäft

Amazon, die weltgrößte Produktsuchmaschine, und Google, die weltgrößte Suchmaschine für alles andere, liegen ja schon seit Jahren über Kreuz – bei der Produktsuche ebenso wie beim Thema Sprachassistenten oder seit der Kooperation von Google mit der französischen Großmarktkette Carrefour sogar auf dem Online-Lebensmittelmarkt. Besonders aggressiv zeigt sich Amazon aktuell bei seinem Vorstoß in den Werbemarkt – der steht spätestens für 2019 auf Jeff Bezos‘ Angriffsliste.

Eigentlich sind die Pfründe auf dem Online-Werbemarkt klar verteilt: Google und Facebook liegen deutlich in Führung, dahinter sammeln sich Player wie Verizon und Microsoft. Amazon als Nummer fünf der digitalen Werbe-Player vereinnahmt 2,7 Prozent des Markts für sich – was sich 2018 auf immerhin 3,7 Milliarden US-Dollar an weltweitem Werbeumsatz summieren wird. Aber damit wird sich der Bezos-Konzern nicht zufriedengeben.

Aktuell testet Amazon eine Retargeting-Anzeige, die Produkte basierend auf der Kauf- und Suchhistorie des Konsumenten anzeigen wird. Außerdem umwirbt der E-Commerce-Gigant offensiv große Werbe-Agenturen wie 360i, Resolution Media, Iprospect, VML oder WPP, die bereits Werbeservices für Amazon-Anzeigen entwickeln. Auch das eigene Advertising-Team wird aufgestockt: Im neuen Hauptquartier der Amazon Ad Operations werden über die nächsten drei Jahre 2.000 neue Jobs entstehen.

Klar ist: Das alles ist nur der Anfang für eine groß angelegte Offensive auf Googles Kernmarkt. Der Kampf der Giganten hat gerade erst richtig begonnen. Und dabei wird auch Amazon als Angreifer die eine oder andere Niederlage einstecken müssen: So hatte der E-Commerce Gigant Ende April zur Eröffnung der jüngsten Feindseligkeiten seine Product Listing Ads in der Google Shopping-Suche gelöscht – zumindest in den USA. Mittlerweile scheint Amazon aber zu dem Schluss gekommen zu sein, dass man Anzeigen bei Googles Produktsuchmaschine doch braucht. Schon zwei Wochen nach dem Ausstieg tauchten einzelne Amazon-PLAs wieder auf, wie Digitalcommerce.com berichtet. Und seit 5. Juni entfallen 9 Prozent der PLA-Klicks wieder auf Amazon-Anzeigen.

Es bleibt also spannend, wie der Werbe-Krieg zwischen den beiden Giganten weitergeht. Mehr zu Amazons Advertising-Strategie lesen Sie in jedem Fall auf dem Marktplatz1-Blog.

Bildquelle: monicaodo @ bigstock