Verkaufsbörse: Online-Shop mit internationalem Konzept und Möglichkeit zum Dropshipping (Ideal für Startups mit internationalen Ambitionen)

Beispiel:

Artikel Beispiel: Einkaufspreis: 25,00€ Verkaufspreis: 59,90€

Für den Dropshipper Ek = 25,00 plus 2,50 Euro Service-Fee plus 3,50 DHL- Kosten

Retouren (20%) sollen so abgerechnet werden:

Retourenlabel 4 Euro plus Service-Fee 5 Euro (Kosten der Rücksendung zahlt der Kunde => daher nur 5 Euro Servicekosten)

Was und wie lässt sich verdienen? Wie hoch ist der eigene Zeitaufwand?

Im angebotenen Shop wird momentan auf Versandkosten verzichtet, jedoch dem Kunden ‘zugemutet’, die Kosten der möglichen Retoure zu tragen. Im Beispiel wird ein Db1 erzielt, (Diff Vk – Ek = 25 Euro minus 7 Euro Dropshipping-Kosten => 18 Euro Rohertrag

Um 5.000 Euro Rohertrag monatlich zu erzielen, müssen täglich ca. 16,5 Bestellungen (Warenkorb 59,90€) erzielt und abgewickelt werden. Der Shop hat bisher 15.000 Kunden, von denen ca. 25% mehrmals gekauft haben.

Welche Potenziale hat der Shop?



Im Ausland werden diese Schuhe ca. 10 bis 15 % teurer angeboten, so dass dort die Ertragssituation deutlich günstiger ist. Zudem ist das Angebot dort begrenzter, so dass man mit Auswahl glänzen kann. Mit unserem anderen Shop haben wir im letzten Jahr über Amazon (FBM) in Europa ca.50.000 Euro bis 60.000 Euro Umsatz erzielt. Dies wurde vermutlich primär über den Verkaufskanal Amazon erzielt, da der Online-Shop nur in deutscher Sprache ist.

Der angebotene Shop hat momentan keinen Amazon-Zugang und kaum Adwords-Traffic, da diese Möglichkeiten bei uns zu den identischen Produkten durch andere Shops genutzt werden. Bei dem Erwerb durch einen Käufer mit eigenständiger Firma werden diese zusätzlichen Potentiale frei, so dass durch Verwendung von Adwords, Amazon und der Nutzung der speziellen Länder-Domains die Steigerung der Umsätze auf doppelte Größe sehr schnell umzusetzen ist.

Der Knüller



Das größte Potenzial steckt in der neuen internationalen Domain mit Konzept, die für den Außereuropäischen Markt konzipiert ist. Auf dem amerikanischen Markt erzielen z.B. unsere Produkte den doppelten deutschen Marktpreis, und es handelt sich um ein von uns bereits erfolgreich erprobtes Konzept mit riesigem Wachstumspotenzial. Hier sind allerdings die Vereinbarungen der Dropshippingrechte auf einer anderen Basis.