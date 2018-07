Start-up gegen den Fachkräftemangel: Jobbörse Ecom.jobs sammelt Stellenangebote aus dem E-Commerce

Fragt man einen Online-Händler nach seinen größten beruflichen Herausforderungen, steht die Antwort „Gute Leute zu finden!“ fast immer unter den Top 3. Seit rund zwei Jahren hat der Fachkräftemangel in unserer Branche bedrohliche Formen angenommen; mancherorts scheitert das weitere Unternehmenswachstum schlicht daran, dass sich keine geeigneten Mitarbeiter für die notwendigen Skalierungsaufgaben finden. Die neu gestartete Jobbörse Ecom.jobs will die Suche nach geeigneten Fachkräften vereinfachen. Das Credo der Gründer: Der E-Commerce hat seinen eigenen Stellenmarkt verdient.

2016 schlug der bevh zum ersten Mal Alarm: Schon Positionen im unteren bis mittleren Management ab einem Jahresgehalt von 40.000 Euro ließen sich nur noch schwer ohne Personalberater besetzen. Zwei Jahre später hat sich das Problem drastisch verschlimmert: Jedes dritte Unternehmen im E-Commerce leidet an Fachkräftemangel.

Das bekam auch David Pohlmann als Chief Revenue Officer beim Fintech-Start-up Billbee zu spüren. „Wir merken, wie schwer es aktuell ist, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Das liegt zum einen sicherlich an unserer konkreten Situation, nicht wie das typische Startup in Hamburg oder Berlin ansässig zu sein, sondern mitten im Nirgendwo“, so Pohlmann. „Zum anderen gibt es aber im E-Commerce eine spezielle Besonderheit: Es werden Mitarbeiter aus verschiedensten und ganz typischen Bereichen gesucht (IT, Buchhaltung, Personal, Marketing, etc.), die aber im Idealfall alle zumindest in Grundlagen mit der über allem stehenden Thematik „E-Commerce“ vertraut und bekannt sein sollten.“ Soll heißen: Wer einmal in einem E-Commerce-Unternehmen tätig war, bleibt leichter in der Branche hängen, weil seine speziellen Kenntnisse und Erfahrungen hier besonders wertvoll sind.

Das brachte Pohlmann auf die Idee, eine eigene Jobbörse für den E-Commerce aufzubauen, auf der genau diese E-Commerce-Spezialisten mit Veränderungswunsch gezielt nach neuen Aufgaben suchen können. So entstand www.ecom.jobs, mit dem Pohlmann jetzt gegen etablierte Dickschiffe wie Stepstone oder Monster ins Feld ziehen will.

„Vorhandene Stellenbörsen sind in aller Regel völlig unspezifisch und komplett unabhängig von Industrien oder Branchen“, so der Gründer. „Man kann dort nach Region, Unternehmensgröße oder Berufsgruppe suchen, eventuell auch noch nach dem Anstellungsverhältnis. Aber einen Überblick über die beruflichen Möglichkeiten, die eine Branche zu bieten hat, findet man dort nicht. ecom.jobs soll im Gegensatz dazu eine interdisziplinäre Stellenbörse werden, wo verschiedene Berufsbilder & Kategorien von Jobs angeboten werden, die aber alle unter dem gemeinsamen Dach „E-Commerce“ stehen.“

Eine weitere Besonderheit von ecom.jobs: Das Portal will die E-Commerce-Branche in ihrer Gesamtheit abbilden und richtet sich deshalb mit relativ günstigen Inseratspreisen auch gezielt an kleinere Unternehmen – also genau jene, die den aktuellen Fachkräftemangel besonders heftig zu spüren bekommen, weil sie gegen die Strahlkraft eines Zalando oder Amazon nicht ankommen. „Für Bewerber wiederum ist ecom.jobs vor allem dann interessant, wenn Sie schon länger im E-Commerce tätig sind oder sich für diesen Bereich interessieren und im selben Beruf eine neue Herausforderung suchen, vielleicht auch mal die Seite vom Dienstleister zum Händler oder andersherum wechseln möchten“, so Pohlmann. „Aber auch Quereinsteiger oder Personen, die zwar Erfahrung im E-Commerce haben, das Berufsfeld aber wechseln oder etwas Neues ausprobieren möchten, sollen bei ecom.jobs den passenden Job bzw. Arbeitgeber finden.“

Für das junge Portal geht es jetzt zunächst darum Reichweite aufzubauen – sowohl unter Unternehmen als auch unter Bewerbern. Ein Anfang ist gemacht, mit ePages ist der erste größere Arbeitgeber bereits an Bord. Partnerschaften mit Verbänden und Medien sowie breite Kontakte in die E-Commerce-Szene sollen Ecom.jobs in den kommenden Monaten schnell bekannt machen.

Wenn Sie aktuell auf der Suche nach neuen Mitarbeitern für ihr Unternehmen sind, dann probieren Sie ecom.jobs einfach mal aus: shopanbieter.de-Leser können mit dem Rabattcode ECJSAX18 bis zu 5 Jobs kostenlos einstellen.

Bildquelle: © bigstock.com/ jon2330