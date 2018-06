Verkaufsbörse: Webshop für Kleidung zu verkaufen

(Anbietertext): Derzeit befinden sich ca. 3000 Artikel in unserem Sortiment. Der auf Shopware basierende Shop ist in allen Bereichen professionel für Suchmaschinen und für mobile Geräte optimiert. Alle Kategegorie und Artikelbeschreibungen wurden von einem Profi unter berücksichtigung der Semantik Verhältnisse erstellt. Es wurde größter Wert auf die organische Sichtbarkeit in den Suchmaschinen, optimaler Kategorie-Struktur und conversionoptimiertem Check-Out gelegt. Der Shop generiert stetig steigende Plazierungen auch bei sehr stark umkämpften Keywords.

Eckdaten

Jahresumsatz 2017: ca. 440.000,-€

Umsatz Januar bis April 2018: 130.000,- €

Duchschnittlicher Warenkorb: ca. 69,- €

Branche: Handel/Onlinehandel/Kleidung/Fashion/Kostüme/Dessous

inkl. aller Bilder, Texte und Inhalte des Shops und angeschlossener Domain

Großer, fünfstelliger Newsletter-Kundenstamm mit sehr gute Conversionrate

60% der Umsätze werden über die organische Suche (Google/ Bing) , der Rest teilt sich auf die jeweiligen Marketplätze (hauptsächlich Amazon) und Facebook.

Das Shopsystem individuell programiert und ermöglicht auch bei mobiler Anwednung eine schnelle Benutzerführung. Alle bekannten Zahlungsdienstleister sind bereits integriert.

Der Shop ist sowohl an Amazon, wie auch an Real.de via Magnalister angebunden.

Inkl. Übernahme professioneller Social Media Plattformen (Facebook, Pinterest, Twitter)

Die gewachsene und sehr erfolgreiche Facebook Seite mit ECHTEN Fans im 6-stelligen Bereich generiert aktiv Verkäufe und ist ebenso im Umfang enthalten.

Kontaktaufnahme und Anfragen an kleidung@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

