Vereinte E-Commerce-Kompetenz: microtech übernimmt cateno

Beim Fürther E-Commerce-Dienstleister cateno hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Anfang Juni wurde das Unternehmen komplett von dem ERP-Lösungsanbieter microtech GmbH übernommen. Der ehemalige Gründer und Geschäftsführer von cateno, Benjamin Bruno, wechselt im Zuge der Übernahme in die Geschäftsführung von microtech. Die beiden Software-Lösungen arbeiten bereits seit Oktober 2017 im Rahmen einer Kooperation eng zusammen, die wiederum zur Veröffentlichung einer eigenen E-Commerce-Lösung von microtech führte.

cateno ist mit dem Gründungsdatum im Jahr 2000 fast schon ein Urgestein der Branche und bedient namhafte E-Commerce-Mittelständler wie Ars24, KW-Commerce oder Whisky.de mit seiner Lösung. Mit der Übernahme durch microtech wollen beide Unternehmen nun ihre Kernkompetenzen in den Bereichen E-Commerce und Warenwirtschaft verschmelzen, erklärt catento-Geschäftsführer Markus Meißner im Interview.

Herr Meißner, welche Beweggründe haben zur Übernahme von cateno durch den Kooperationspartner microtech geführt?

Markus Meißner:Diese Entwicklung hat sich schon durch die eingegangene strategische Kooperation mit microtech im vergangenen Jahr abgezeichnet. Unsere E-Commerce-Komplettlösung basiert seit Beginn unserer Firmengeschichte im Jahr 2000 auf den Warenwirtschaftslösungen büro+ und ERP-complete der microtech GmbH, da wir schlicht und ergreifend überzeugt von diesen sind. Und da auch microtech von unseren E-Commerce-Erweiterungen überzeugt ist, haben wir den von microtech veröffentlichten E-Commerce-Programmbereich bereits gemeinsam entwickelt.

Mit diesem E-Commerce-Programmbereich bietet microtech nun drei verschiedene E-Commerce-Pakete an, die auf der cateno-Technologie basieren. So sind die Kernbereiche E-Commerce und Warenwirtschaft sowohl im E-Commerce-Programmbereich von microtech, wie auch in unserer eigenen Komplettlösung, maximal tief verzahnt. Die langjährige Erfahrung beider Unternehmen in ihren jeweiligen Bereichen kann in die weiteren Entwicklungen einfließen.

Ändert sich durch die Übernahme etwas für die Händler, die Ihre Lösung nutzen?

Meißner:Für unsere Kunden bleibt in der Zusammenarbeit alles beim Alten: Alle E-Commerce-Consultants, der Support, die Entwicklung sowie alle weiteren Unternehmensbereiche bleiben wie gewohnt bestehen.

Worauf können sich Online-Händler künftig freuen? Wird sich beim Leistungsangebot etwas ändern?

Meißner: Auf jeden Fall! Wir werden nun auch für cateno-Kunden E-Commerce-spezifische Funktionen noch direkter in der Warenwirtschaft integrieren. So werden in Zukunft sowohl Onlineshop-, wie auch Marktplatz-spezifische Artikelmerkmale direkt in der WaWi gepflegt. Auch die Datenübernahme aller Artikelkategorien, Attribute und Eigenschaften aus dem Onlineshop, von Amazon und von eBay erfolgt initial. Zudem haben wir beispielsweise einen vollwertigen HTML-Editor zur Pflege der eBay-Listings direkt in die Warenwirtschaft integriert. Auch Zahlungsarten, wie PayPal oder die Sofortüberweisung können frei konfiguriert werden.

Insgesamt wird mit den neu integrierten Funktionen der Verkauf auf Online-Marktplätzen und im Online-Shop noch einfacher. Die verschiedenen Plattformen können noch schneller angebunden und durch ein flexibles Mietmodell jederzeit hinzugebucht werden.

Wie sehen Sie generell die ERP-Landschaft im E-Commerce? Es gibt ja nicht so viele ERP-Systeme die für Online-Händler geeignet sind. Als Marktbeobachter hat man den Eindruck, dass die meisten ERPs eher auf das produzierende Gewerbe ausgerichtet sind – die nachträgliche Versandhandelsfunktion wirkt dann oft ungelenk angehängt. Auf der anderen Seite gibt es dann noch die hochspezialisierten und exakt auf den E-Commerce ausgerichteten ERP-Systeme…

Meißner:Diese Meinung teile ich mit Ihnen, weswegen wir uns auch auf die Warenwirtschaft von microtech spezialisiert haben! Die microtech Warenwirtschaft bietet von Haus aus eine umfassende Lösung für den stationären Handel und alle klassischen Vertriebswege. Daher kann sowohl das produzierende Gewerbe, aber eben auch der Handel perfekt abgebildet werden. Zudem hat sich microtech schon seit über 30 Jahren auf den B2B-Commerce spezialisiert. Wir entwickeln nun schon seit 18 Jahren E-Commerce-Erweiterungen für die microtech Warenwirtschaft, die nun durch die Übernahme noch tiefgehender verzahnt werden. Daher sind wir absolut überzeugt eine E-Commerce-Komplettlösung anbieten zu können, die alles vereint: Eine sehr leistungsstarke Warenwirtschaft – für den stationären Handel, für das produzierende Gewerbe, egal ob für B2B- oder für B2C-Kunden – und dazu eine perfekte Abstimmung auf die E-Commerce-Verkaufskanäle. Und auch hier stimme ich Ihnen zu: Dies ist eine Seltenheit in der ERP-Landschaft des E-Commerce!

Bildquelle: tashatuvango @ bigstockphoto