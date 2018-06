Presseschau KW 24: Schuhe24 expandiert in andere Branchen, Hermes feuert Deutschland-Chef, Amazon Prime Day steigt am 16. Juli

plentymarkets: Das E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft, Shopsystem , 40+ Online-Märkte und den Point of Sale für dich verbindet und deinen gesamten Versandhandel automatisiert.

Willkommen zum Wochenrückblick von shopanbieter.de! In der KW24 machte Schuhe24 seine weitreichenden Expansionspläne öffentlich: Nach dem erfolgreichen Aufbau eines Schuhmarktplatzes sollen Plattformen für Sportausstattung und Mode folgen. Nach Jürgen Gerdes von der Deutschen Post musste auch Hermes-Chef Frank Rausch seinen Hut nehmen. Und eine versehentlich veröffentlichte Bannerwerbung verriet das Datum des nächsten Amazon Prime Day: Der findet am 16. Juli statt.

Die Themen der Woche

Der Schuhmarktplatz Schuhe24 hat erfolgreich bewiesen, dass man den stationären Handel ins Netz heben kann – und zwar profitabel für Plattformbetreiber und Händler. Mit diesem Proof-of-Concept will das Unternehmen jetzt in andere Branchen vordringen, verriet Geschäftsführer Dominik Benner der Internetworld: Der Ableger Sportmarken24.de läuft schon, für das Segment Mode soll bald ein ähnliches Portal gelauncht werden.

Das Manager-Karussell bei den deutschen Paketdiensten geht weiter: Nach Jürgen Gerdes von der Deutschen Post muss jetzt auch Hermes-Chef Frank Rausch seinen Posten räumen. Laut Welt.de haben sich unter seiner Ägide zu viele vor allem markenschädliche Probleme angehäuft, z.B. die schwache Geschäftsentwicklung, die angekündigte Zustellgebühr für Haustürlieferungen sowie teilweise katastrophale Arbeitsbedingungen der Zusteller bei Subunternehmen.

Netto will sein Onlinegeschäft mit Lebensmitteln auszubauen. Dazu hat die Edeka-Tochter den früheren Lidl-Manager Philipp Götting angeheuert. Er soll das Liefergeschäft von Netto.de vorantreiben. Auch über eine eigene Lieferflotte soll der Discounter nachdenken, hat das Manager Magazin erfahren.

Die DHL will ihre bestehenden Verträge mit Großkunden überprüfen. Statt teils satter Rabatte könnten neue Zuschläge fällig werden. Ob davon auch Amazon betroffen ist? ->Onlinehändler-News.de

So funktioniert Kundenbindung: Ein Treuerabatt löst keine Begeisterung mehr beim Kunden aus. Die Internetworld hat fünf Erfolg versprechende Reward-Strategien zusammengestellt, um treue Kunden zu belohnen. Funktioniert zum Teil auch auf Amazon.

Amazon testet in Deutschland gerade die Bezahlung mit Alexa, berichtet die Internetworld. Verläuft der Test viel versprechend, soll der große Rollout noch in diesem Jahr kommen.

Die Diskussion der Woche

Amazon nagt gleich von zwei Seiten am Gewinn der DHL, belegen interne Papiere, die dem Handelsblatt vorliegen: So verliere DHL durch Amazon-eigene Zustelldienste bis zum Jahr 2022 154 Millionen Pakete und wickle nur noch 360 Millionen ab, was 115 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern kostet. Zudem setzt Amazon die Bonner schon jetzt preislich massiv unter Druck.

Die Zahl der Woche

24,7 Millionen Euro Rohertragstehen beim Online-Mode-Discounter Lesarafür das Jahr 2016 unterm Strich. Das dürfte so manchen Kritiker des Berliner Grownups, das schon mit vermeintlich aufgehübschten Zahlen für Negativschlagzeilen sorgte, verstummen lassen. ->Deutsche-Startups.de

Die Zukunft der Woche

Versehentlich veröffentlichte Bannerwerbung hat es verraten: Der nächste Amazon Prime Daystartet am 16. Juli. Der Schnäppchen-Tag wird in diesem Jahr zeitlich nochmals ausgedehnt. Händler sollten das Event nicht ignorieren, findet etailment.