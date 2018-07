6 Tipps für mehr Nutzer im eigenen Online-Shop

Wer einen Online-Shop betreibt, wie schwierig es ist, qualifizierte Besucher auf die eigene Plattform zu bringen. Je nach Produkt ist die Customer Journey zudem recht ausgeprägt. Ein oder zwei Touchpoints, wie es früher mal war, gibt es in der Regel nicht mehr. Daher gilt es auch als Shopbetreiber sich mehr und mehr auf die veränderte Reise des Kunden einzustellen und ihm im besten Fall Content für die unterschiedlichen Phase anzubieten.

Verschiedene Formate bieten sich somit an, um den Kunden während der Customer Journey zu begleiten, Sichtbarkeit bei Google aufzubauen und somit den Besuchertstrom von qualifizierten und relevanten Besuchern hoch zu halten. Dafür eigenen sich unterschiedliche Content-Formate, die je nach Ziel und Thema eingesetzt werden können, um den Nutzer auf seiner Customer Journey begleiten zu können.

6 Tipps wie man gezielt mehr Nutzer in den Shop lockt

Der Aufbau von gezielter Reichweite ist wichtig. insbesondere dann, wenn man keine üppigen Marketingbudgets hat und dennoch Aufmerksamkeit schaffen will.

E-Books & Whitepaper

Immer noch eigenen sich E-Book oder Whitepaper sehr gut, um dem Nutzer einen hohen Informationsgrad zu einem bestimmten Produkt zu liefern. Das Thema wird in der Tiefe durchleuchtet und für einen hohen Aufmerksamkeitsgrad. Der Nutzer beschäftigt sich mit dem Thema, dem Unternehmen und indirekt vielleicht dann auch schon mit den im Shop angebotenen Produkten. Eine übersichtliche Darstellung also Struktur des Whitepapers / E-Books ist wichtig, nebst einem ansprechenden Design. Der Inhalt sollte keinesfalls werblich rüber kommen, sondern ein Thema in der Tiefe aufgreifen und besprechen. Bisher wurden E-Books und Whitepaper dazu verwendet, die richtige Zielgruppe in einen eMail-Verteiler zu bündeln und den Sales-Funnel durch gezielte Mails attraktiv gestalten zu können. Aber Vorsicht! Mit der DSGVO geht das zwar weiterhin, aber nur in eingeschränkter Form. Disclaimer: An dieser Stelle, dass wir keine Rechtsberatung leisten können, ihr also auf jeden Fall euren Anwalt des Vertrauens noch einmal fragen solltet. Wenn das Whitepaper als Tausch angeteasert wird, ist die Variante E-Book / Eintrag in den Newsletterverteiler weiterhin möglich. Um also die Zielgruppe möglichst breit ansprechen zu können, sind Whitepaper & E-Book eine immer noch legitime und effiziente Variante.

Online-Magazin / Blog

Eine weitere Variante ist sicherlich ein eigenes Magazin. Hier sollte sichergestellt sein, dass der Besucher regelmäßig Informationen und einen echten Mehrwert erhält. Am besten natürlich direkt auf die seo-relevanten Keywords abgestimmt. Wer organisch Reichweite aufbauen möchte, sollte einen Redaktionsplan umsetzen – abgestimmt auf die bedürfnisorientierten Keywords, die auch tatsächlich für das eigene Business relevant sind.

Video

Videos gehören immer mehr zum mainstream. Immer noch werden Videos, insbesondere im Ecommerce, sehr zurückhaltend eingesetzt. Videos haben viele Vorteil. Meist bekommen Videos mehr Aufmerksamkeit, mehr Shares und auch die Verweildauer oder Viewrate ist meist wesentlich höher als bei den meisten anderen Content Formaten. Mit einem Video kann man völlig andere Botschaften kommunizieren und zeigen als beispielsweise mit Bild oder Text. Videos spielen aber nicht nur bei Youtube eine gewichtige Rolle. Youtube ist immerhin die zweigrößte Suchmaschine der Welt und die Suchnachfrage je nach Produkt ist nicht zu unterschätzen.

Auch bei Facebook spielen Videos eine immer größere Rolle. Facebook-Live Videos connecten euch beispielsweise sehr eng mit der eigenen Zielgruppe. Auch die Interaktionsraten sind um ein vielfaches größer und nicht zuletzt erhält man auch den meisten Anteil an organischen Besuchern durch Live-Videos.

Es gibt unterschiedliche Ansätze und Konzepte, wie man Facebook Live Videos letztlich einsetzen kann und sollte. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Ein paar Ideen oder vielmehr Inspiration soll es an dieser Stelle aber geben:

Spontane und regelmäßige Botschaften oder Unternehmens-News

Exklusive Hinweise – auf neue Produkte, bevorstehende Launches, etc.

Live Berichterstattung von Branchen- oder Firmenevents

Interview mit Experten, Mitarbeitern, befreundeten Unternehmen, etc.

Recruiting von Mitarbeitern

Referenzen – wie und wo kann man eure Produkte oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen

etc.

Die Videos müssen nicht perfekt sein. Live-Videos bei Facebook stehen vielmehr für Authentizität und Interaktionsmöglichkeit mit der eigentlichen Zielgruppe. Insbesondere im Ecommerce ergeben sich einige Ideen und Konzepte, wie man Live-Videos geschickt in der Zielgruppe platzieren kann.

Preisverleihung – und Awards

Wieso sollte man als Online-Händler nicht einfach mal einen Award oder einen Preis verleihen. Das schönste Bild mit Produkt X oder Y kann eingereicht werden. Eine Jury oder einer aus dem Unternehmen kann das Procedere dann zusätzlich in den Social Networks publizieren und so weitere Reichweite aufbauen. Wer es schafft, die Teilnehmer mehr ans Unternehmen zu binden, kann die Kommunikation beispielsweise weiter ausdehnen, beispielsweise per Newsletter.

Snippet Optimierung

Ein großer Hebel kann auch in der Optimierung der organischen Besucherströme liegen. Erzielt die Webseite bereits eine gewisse organische Reichweite, nur klicken scheinbar wenig Menschen auf den Sucheintrag, ist hier ein Hebel durchaus zu sehen. Letztlich Einfluss auf den Sucheintrag bei Google kann man als Seitenbetreiber nur indirekt nehmen. Und zwar durch die gezielte Optimierung der Title und Meta-Description. Wie das genau geht, worauf zu achten ist, haben wir in einem unserer letzten Artikel bereits ausführlich thematisiert. Eine Verbesserung der Klickrate um wenige Prozentpunkte kann den Besucherstrom verbessern.

Wo Potenzial letztlich brach liegt, erfährt man in der Search Console oder in einem SEO-Tool, wo die Daten der Search Console entsprechend aggregiert und übersichtlich dargestellt werden. Durch entsprechende Filterfunktionen kann man sehr einfach und schnell die Sucheinträge bei Google identifizieren, die zu bestimmten Keywords eingeblendet, aber nicht angeklickt wurden.

Wie im Beispiel zu sehen, hat das Keywoird „cookie hinweis beispieltexte“ 3.023 Impressions, also Einblendungen im organischen Bereich bei Google, erhalten. 245 Mal wurde der Sucheintrag angeklickt, was einer CTR (Click-Through-Rate) von 9,91 entspricht. Sollte man diese recht gute CTR noch weiter steigern, beispielsweise auf 15%, würde man anstelle der 245 Klick immerhin schon 453 Klicks und somit potenzielle Kunden auf der eigenen Webseite willkommen heißen können.

Viele Wege führen nach Rom

Letztlich führen mehrere Webe nach Rom und es muss jeder Online-Händler selbst wissen, welche Maßnahmen für Sichtbarkeit und somit hoffentlich mehr Umsatz sorgen. Insbesondere im Videobereich steckt eine Menge Potenzial drin und ist eine sinnvolle Möglichkeit, um sich zu differenzieren, mehr organische Reichweite und Interaktion bei Facebook aufzubauen und nachhaltig mehr Umsatz zu generieren.

Bildquelle: r.classen @ bigstock