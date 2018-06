Praxisbeispiel: Wie Galeria Kaufhof den Warenkorbwert mit Paketbeilagen um rund 20 Prozent steigerte

Omnichannel steht seit Jahren ganz oben auf der Agenda von Galeria Kaufhof. Dazu gehören große Features wie eine Filialverfügbarkeitsanzeige im Online-Shop oder Click&Collect-Optionen ebenso wie kleinere Marketing-Maßnahmen. Um das Online-Geschäft noch im Bestellpaket effizient mit den 96 Warenhäusern zu verbinden, setzt die Warenhauskette auf die personalisierten Paketbeilagen des Münchner Start-ups Adnymics. Mit Erfolg: Die Konversionsrate der Beileger liegt bei durchschnittlich mehr als 6 Prozent, der Warenkorbwert stieg um rund 20 Prozent.

Seit rund zwei Jahren finden Online-Kunden von Galeria Kaufhof in manchen Paketen eine individualisierte achtseitige Broschüre. Basierend auf Geschlecht und Kaufhistorie werden dem Kunden damit passende Produkte für den nächsten Einkauf empfohlen. Außerdem informiert der Paketbeileger über aktuelle Marketing-Aktionen oder Incentives im Online-Shop oder in der nächstgelegenen Filiale.

Mit Geo-Targeting und Interessensauswertung zur perfekten Beilage

Hinter der Broschüre steht die Software des Münchner Start-ups Adnymics, die das Kaufverhalten der kaufhof.de-Kunden analysiert und basierend auf deren Interessen individuelle Produktempfehlungen zusammenstellt. Über Geo-Targeting erfasst die Software zusätzlich die für den Kunden nahegelegene Filiale und versieht die Beilage mit deren Adresse und Öffnungszeiten. Der Druck der Broschüre erfolgt automatisiert „just-in-time“ im Rahmen des Kommissionierungsprozesses in den Logistikzentren von Galeria Kaufhof auf den bereitgestellten Adnymics-Drucksystemen. Die individuellen Beilagen werden schließlich zusammen mit den bestellten Waren dem entsprechenden Paket zugeordnet.

Heike Zamzow, Projektleiterin Digital Marketing bei Galeria Kaufhof betont: „Unsere Kunden nehmen unsere personalisierten Paketbeilagen sehr gut an. „Wir konnten eine deutliche Steigerung des Warenkorbwertes feststellen – mehr als 6 Prozent der Beilagen-Empfänger kaufen erneut bei uns ein. Besonders freut uns, dass auch der Brückenschlag in die Filialen funktioniert und Online-Kunden durch die Paketbeileger zu Einkäufen in unseren bundesweit 96 Warenhäusern animiert werden: Fast 40 Prozent der eingelösten Gutscheine werden in der Filiale genutzt.“

„Wir haben mit der Broschüre einen effizienten Weg gefunden, personalisiert unsere Kunden anzusprechen und so relevante Inhalte zum richtigen Zeitpunkt zu zeigen“, ergänzt Constanze Freienstein, Leitung Marketing bei Galeria Kaufhof.