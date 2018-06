Verkaufsbörse: Lead- oder Co-Investor für boomendes E-Commerce-Unternehmen (Ethnic Food) gesucht

(Anbietertext): Eine Flüchtlingsgeschichte einmal anders: Ein damals 25-jähriger Mann – gelerneter Apotheker – kommt 2013 nach Deutschland. Sein Onkel wohnt seit Jahren hier. Er lernt die deutsche Sprache und erkennt, dass er selbst und die vielen Zuwanderer aus dem arabischen Raum ihre bekannten Produkte vermissen und kaum Möglichkeiten haben, diese hier einzukaufen. Er launcht Ende 2017 einen Online-Supermarkt für arabische Lebensmittel und Haushaltsgegenstände und wird vom Erfolg fast überrannt.

Bereits im zweiten Monat (Dez 2017) schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen, im dritten muss es bereits in größere Räumlichkeiten umziehen. Die Businesspläne müssen dreimal nach oben korrigiert werden. 12 Personen – ausschließlich Geflüchtete – stehen mit vollem Einsatz in Lohn und Brot. Im Mai 2018 liegt der Monatsumsatz bereits bei fast 300.000 Euro. Das Konzept geht auf, die Nachfrage ist enorm. Einzig die eigene Liquidität setzt dem Wachstum Grenzen und hindert das Unternehmen daran, alle sich bietenden Potentiale jetzt auszuschöpfen.

Eckdaten

Finanzierung zur schnellen Expansion gesucht

Minderheits-, oder Mehrheitsbeteiligung möglich

Online-Vertrieb von arabischen Nahrungsmitteln und Haushaltsartikeln

Ziel: Die No.1 in Europa für arabische Produkte werden

Noch geringer Wettbewerbsdruck – First Mover

Markteintritt November 2017, m onatliches Ebit bereits 5-stellig positiv

Top-motiviertes und authentisches Team, alle arabisch-sprachig

Direkter Einkauf in Syrien, Agypten etc.; Mitarbeiter vor Ort

Alleinstellungen: Eigene Brand, bessere Preise, breiteres Sortiment

Unser M&A-Partner Marcedo ist vom Gründer beauftragt, für dieses boomende E-Commerce-Unternehmen nach interessierten Lead- oder Co-Investoren zu suchen. Idealerweise unterstützen Sie das Unternehmen nicht nur finanziell sondern auch durch Know How in Betriebswirtschaft, Logistik und Online-Marketing.

Bitte laden Sie sich bei Interesse eine Vertraulichkeitserklärung (NDA) bei Marcedo herunter. Unser M&A-Partner informiert Sie dann gerne weiter mit einem ausführlichen Pitch Deck.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt.

