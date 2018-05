Online-Marktplätze: Der Marketplace Day in Berlin

Dieser Gastartikel wird Ihnen vorgestellt von:– Anzeige – Professionalisieren Sie Ihr Online-Geschäft – mit dem Händlerbund!

Online-Marktplätze bieten für viele Online-Händler einige Vorteile: Eine vergleichsweise hohe Reichweite mit großen Umsatzpotenzialen und ein recht einfacher Einstieg in den Online-Handel. Auf dem Marketplace Day in Berlin können sich Händler umfassend über die verschiedenen Plattformen informieren – und dabei auch über den üblichen Amazon-Ebay-Tellerrand blicken.

Amazon, Ebay, Real.de, Rakuten, Otto.de… – Online-Händler, die ihre Produkte auf einem Marktplatz anbieten wollen, haben in Deutschland eine große Auswahl an Plattformen zur Verfügung. Die Marktplätze bestechen dabei durch eine vergleichsweise große Reichweite, mit der die Händler viele Kunden schnell erreichen und damit teils enorme Umsatzpotenziale nutzen können. Zudem ist der Einstieg in den Online-Handel über eine solche Plattform relativ einfach, da der Aufbau und Verwaltungsaufwand eines eigenen Online-Shops entfällt.

Doch bei allen Vorteilen: Wer auf Marktplätzen handelt, wird sich über die eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten ärgern. Dabei ist das noch nicht einmal auf die Shop-Gestaltung beschränkt: Bei Amazon beispielsweise wird die Produktbeschreibung und das Artikelbild vom Besitzer der ASIN vorgegeben – angehängte Händler haben das Nachsehen. Zudem müssen die Marktplatz-Händler sich an die Vorgaben der Plattformen halten und sie messen sich mit ihrer direkten Konkurrenz auf einer Plattform. Der Wettbewerbsdruck ist damit nicht zu verachten.

Marketplace Day in Berlin: Alles rund um Marktplätze

Um Händlern einen Überblick im Marktplatz-Dschungel zu verschaffen, veranstaltet der Händlerbund am 29. Juni 2018 den Marketplace Day in Berlin. Hier können die Teilnehmer sich im Detail über die einzelnen Plattformen informieren und den perfekten Marktplatz für sich entdecken. Zudem geben Experten wertvolle Tipps für die Optimierung des Geschäfts auf den einzelnen Marktplätzen preis.

Als Speaker stehen unter anderem Nina Kristin Pütz und Maria Simon (eBay), Mike Büchner (allyouneed), Frank Gallus (otto.de), Claudia Schlüter (real.de) und eCommerce Rockstar Michael Atug auf der Bühne. Neben den Fachvorträgen bieten auch die Expertenlounges und Infostände des Marketplace Day die Möglichkeit, sich mit spezifischen Fragestellungen direkt an die Marktplatz-Verantwortlichen und Experten zu wenden.

Der Marketplace Day 2018 richtet sich an Kleine und mittelständische Online-Händler, E-Commerce Neueinsteiger, Markeninhaber. Mit dem Rabattcode Shopanbieter30 erhalten Sie 30 Euro Rabatt auf Ihr Ticket.

Tickets und das vollständige Programm finden Sie hier: https://www.xing-events.com/Marketplace_Day_Berlin.html.

Bildquelle: © bigstock.com/ TeroVesalainen