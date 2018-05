Experten-Webinar: Überlegst Du noch oder verkaufst Du schon international? – es kann so einfach sein!

plentymarkets: Das E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft, Shopsystem , 40+ Online-Märkte und den Point of Sale für dich verbindet und deinen gesamten Versandhandel automatisiert.

Das Ausland bietet Online-Händlern einige Vorteile, wie teilweise höhere Verkaufspreise, günstigere Marketingkosten, eine niedrigere Erwartungshaltung seitens der Konsumenten und weniger Wettbewerb. Umso überraschender, dass nach wie vor nur wenige Händler den Sprung über die Grenzen wagen. Die meisten Händler schrecken ganz einfach vor vermeintlichen Komplexitäten zurück. Dabei kann es auch einfach sein, wie unser kostenloses Webinar am 07. Juni zeigen wird.

Spätestens, sobald die Hausaufgaben hinsichtlich der internen Prozesse gemacht sind und die „Beackerung“ des heimischen Marktes in geordneten Bahnen läuft, sollte es an der Zeit für den Blick ins Ausland sein. Gute Gründe dafür gibt es ja genügend. Allerdings, gibt es auch einige, mitunter berechtigte, Befürchtungen, die es zu klären gibt, bevor man den Schritt ins Ausland wagt. Dennoch ist der Cross Border-Handel so leicht zu bewältigen wie nie. Man muss nur wissen, wie der Sprung über die Grenzen einfach gelingt und worauf zu achten ist.

Unser Co-Moderator für dieses Webinar ist Michael Atug, Geschäftsführer von mymaw.de, sowie als eCommerce-Rockstar, als Unternehmensberater und Redner auf Fachkonferenzen unterwegs. Michael ist seit fast 20 Jahren aktiv im eCommerce und verkauft als Händler seine Produkte auch selbst erfolgreich international.

Dieses Webinar ist das sechste seiner Art unserer neuen Webinarreihe 15 Minutes (hier geht es zu den Aufzeichnungen der ersten Webinare und zum Überblick der weiteren Termine). Hier stellen wechselnde Experten alle 14 Tage, sofort umsetzbare, Praxistipps vor. Denn oft sind es ja die kleinen Dinge, die Großes bewirken.

Der beliebteste Teil jedes Webinars ist sowieso der Q&A-Teil. Deswegen halten wir in unseren Webinaren den Informationsteil möglichst kurz (15 Minuten!) und räumen der anschließenden Fragerunde genügend Raum ein. Nutzen Sie Ihre Chance – Fragen Sie unsere Experten alles!

Im Webinar wird unter anderem erläutert, wie man das Thema Internationalisierung ohne Risiko und ohne Stress, ganz einfach angeht. Es werden auch wertvolle Tipps und die größten Fehler bei der Internationalisierung vorgestellt.

(Dauer ca. 30 min. inkl. Fragerunde)

Agenda

Warum Internationalisierung Sinn macht

Von der Leichtigkeit des Tuns

Die wichtigsten Tipps und größten Fehler

Wann?

Donnerstag, den 07. Juni 2018, 10:30 – 10:45 (11:00) Uhr

Zielgruppe:

Shop-Betreiber, E-Commerce Manager, Geschäftsführer

Kosten:

Keine

Moderatoren:

Peter Höschl

E-Commerce Pionier

shopanbieter.de // renditemacher.de Michael Atug

eCommerce-Rockstar und Händler

ecommerce-rockstar.de // mymaw.de

Infos und kostenlose Anmeldung

