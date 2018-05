Presseschau KW 20: About You will an die Börse, Buch.de gibt’s nicht mehr, Google Pay kommt nach Deutschland

Willkommen zum Wochenrückblick von shopanbieter.de! In der KW20 ließ die Otto-Group durchblicken, dass sie für den stark wachsenden Ableger About You einen Börsengang anstrebt. Außerdem integrierte Thalia die E-Commerce-Tochter Buch.de in die eigene Online-Plattform. Smartphone-User konnten erste Anzeichen für den Einstieg von Google Pay in Deutschland erhaschen. Und im Zuge der DSGVO wird die Sendungsverfolgung von Paketen erschwert.

Die Themen der Woche

About You macht Otto gerade viel Freude: Für das laufende Jahr sind schwarze Zahlen und mehr als eine Milliarde Euro Umsatz in greifbarer Nähe. Perfekte Voraussetzungen also für einen Börsengang. Über den denkt die Otto Group aktuell nach, berichtet t3n. Auch neue Investoren und strategische Partner für About You werden gesucht.

Buch.de war jahrelang Leseratten ein Begriff als gute Amazon-Alternative mit breitem Sortiment. Mittlerweile gibt es den Shop allerdings nicht mehr, Besucher werden direkt zur Website der Bücherkette Thalia weitergeleitet, hat Onlinehändler-News festgestellt. Buch.de wurde vor einigen Jahren von der Hagener Buchhandelskette aufgekauft.

Google Pay soll bald in Deutschland starten. In den vergangenen Tagen tauchte die App auf den Android-Smartphones deutscher User auf. Zudem erschien sie auch im App Drawer. ->Internetworld.de

Die Einführung der Datenschutzgrundverordnung hat einen Nebeneffekt auf die Sendungsverfolgung, der bisher in der E-Commerce-Branche nicht breit diskutiert wurde: Die unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (DSK) haben am 23. März festgelegt, dass Onlinehändler E-Mail-Adressen ihrer Kunden nur noch mit deren Einwilligung an Postdienstleister übermitteln dürfen. Der Beschluss gilt ab dem 25. Mai mit Inkrafttreten der DSGVO und betrifft alle Onlinehändler und Versandunternehmen in Deutschland. Das bedeutet laut E-Commerce-Magazin konkret: Die Prozessabläufe, mit denen die Sendungsverfolgung von Paketen ermöglicht wird, müssen schnellstens überarbeitet werden.

Kunden der Deutschen Post werden schon bald tiefer in die Tasche greifen müssen – zumindest, wenn sie Dinge über Bücher- oder Warensendungen verschicken möchten. Das hat die Deutsche Post bekannt gegeben. Ab 1. Juli werden viele Versandleistungen teurer, die Preissteigerungen bewegen sich in einer Spanne zwischen drei und 44 Prozent. ->Onlinehändler-News

Die Diskussion der Woche

Es läuft nicht rund bei Amazon Fresh, meint die Internetworld: Lokale Handelspartner sollen – zumindest in den USA – am 30. Mai von der Plattform geworfen werden. Laut einer E-Mail an betroffene Handelspartner will sich Amazon aus den Partnerschaften zurückziehen, um direkt Frischwaren an seine Kunden zu verkaufen (und sich dabei nebenbei die aufwändige Logistik zum Handelspartner sparen). Der E-Commerce-Riese schweigt zu den Gerüchten. Auch eine Nachfrage bei deutschen Handelspartnern blieb ergebnislos.

Die Zahl der Woche

500 volle Jahre an Arbeitsstunden hat Google nach eigenen Angaben in die Vorbereitung auf die DSGVO gesteckt. Das erklärte der Datenschutzjustiziar des Suchmaschinenbetreibers, Peter Fleischer, auf den 8. European Data Protection Days in Berlin, berichtet heise.

Die Zukunft der Woche

Auch wenn Google Voice Search derzeit noch in den Kinderschuhen steckt, ist sie lange keine Zukunftsmusik mehr. In einigen Jahren, so Expertenprognosen, wird die sprachbasierte Suche das Online-Nutzerverhalten revolutioniert haben. Weil momentan jedoch noch wenige Händler ihre Marketingstrategie auf diesen Bereich ausrichten, sollten Marketer jetzt ihre Chance ergreifen und sich durch entsprechende SEO-Maßnahmen ihre Präsenz auf dem „Markt der Zukunft“ sichern, rät E-Commerce-Vision.