Webinar-Aufzeichnung: So mahne ich als Händler erfolgreich ab (wenn es gerechtfertigt ist)

Unser Webinar So mahne ich als Händler erfolgreich ab (wenn es gerechtfertigt ist) zeigte sehr praxisnah, wie sich Online-Händler, mithilfe des Instruments Abmahnung gegen unfaire Marktbegleiter wehren können. Die Tatsache, dass dieses Webinar, mit Mark Steier, von einem ehemaligen Händler und bekennenden Abmahner gehalten wurde, war vorteilhaft, da praxisnah. Im Gegensatz zu einem Rechtsanwalt, musste er nicht – gezwungenermaßen – jedes Wort auf die Goldwaage legen und abwägen, sondern konnte frei von der Leber weg sprechen.

Mark Steier, Betreiber von Wortfilter.de, räumt in seinem Vortrag auch mit dem Vorurteil auf, Abmahnungen seien reine Geldmacherei. Nicht nur, dass im Normalfall damit kein Geld zu verdienen sei, eher im Gegenteil, sieht er die Abmahnung als adäquate Vorstufe zum Gerichtsstreit. In Ländern, bei denen es Abmahnungen nicht gibt, gehe es eben direkt vors Gericht, was für alle Beteiligten teurer sei.

Er wies auch ausdrücklich darauf hin, dass er jedem Händler empfehle vor einer Abmahnung den Kontrahenten auf sein „Vergehen“ hinzuweisen und diesem eine angemessene Frist zur Behebung einzuräumen. Um hier Fehler zu vermeiden, solle dies jedoch besser bereits von einem Anwalt geschehen.

Interessant auch seine Ausführung, dass es ihm mittels eines chinesischen Anwalts gelungen sei, Händler aus dem Land der Mitte erfolgreich abzumahnen.



Das Webinar war recht kurzweilig und – wie sich auch aus den Statistiken ablesen lässt – wohl auch für die Teilnehmer von großem Interesse. Zumindest hat keiner das Webinar vorzeitig verlassen und es gab im Nachgang noch etliche Fragen. Auch wenn dieses Webinar selbstverständlich keine Rechtsberatung darstellen kann, war es quasi ein sehr interessanter Erfahrungsbericht mit vielen wertvollen Praxistipps eines (Ex-)Händlers für Händler.

Und das war die Agenda:

Was ist eine Abmahnung?

Wie funktioniert eine Abmahnung?

Wer darf abmahnen?

Was darf ich abmahnen?

Stehe ich dann auf Abmahnlisten?

Viele Teilnehmerfragen wurden in der anschließenden Fragerunde nochmals im Detail angesprochen und geklärt. Die Fragerunde selbst wird grundsätzlich nicht aufgenommen. Daher lohnt es sich in jedem Fall an jedem Webinar teilzunehmen.

Nun ist die Aufzeichnung des Webinars verfügbar.

Aufzeichnung



Hinweis: Natürlich stellt dieses Webinar keine Rechtsberatung dar, sondern ist lediglich als Erfahrungsbericht zu verstehen.

