Presseschau KW 18: Redcoon und Siroop werden eingestellt, Schuhe.de kooperiert mit Amazon, Digitec Galaxus will europäische Händler in die Schweiz locken

Willkommen zum Wochenrückblick von shopanbieter.de! In der KW18 hat eines der gehyptesten E-Commerce-Projekte der letzten Jahre sein Ende gefunden – der Schweizer Online-Marktplatz Siroop ist Geschichte. Auch beim ehemaligen Elektronik-Pionier Redcoon.de gingen die Lichter endgültig aus. Die Schweizer E-Commerce-Plattform Digitec Galaxus rollte dagegen den roten Teppich für europäische Händler aus und ermöglicht einfaches Onboarding in den Schweizer Markt. Und Amazon will in Deutschland in diesem Jahr 2.000 zusätzliche Stellen schaffen.

Die Themen der Woche

Das war’d dann mit dem einstigen Online-Vorreiter im Elektronik-Bereich: Media-Saturn schließt seine Pure-Player-Tochter Redcoon nun auch in Deutschland, berichtet die W&V. Damit existiert der Online-Händler nur noch in Polen.

Schuhe.de, die Vertriebsplattform der Verbundgruppe ANWR Group, kooperiert ab sofort mit Amazon eingegangen. Das heißt, Amazon-Kunden können ab sofort auf dem Online-Marktplatz Schuhe von Schuhe.de kaufen, die wiederum von an Schuhe.de angebundenen Händlern verschickt werden. Die Pilotphase habe bereits erfolgreich begonnen, weiß der Schuhkurier. Die teilnehmenden Händler müsste man mal fragen, wie viel Marge nach den Provisionen für Amazon und ANWR dann noch für sie übrig bleibt.

Die mit deutlichem Abstand größte E-Commerce-Plattform der Schweiz, Digitec Galaxus, hat ihren EU-Hub in Betrieb genommen. Das Logistikzentrum im süddeutschen Weil am Rhein wickelt grenzüberschreitenden Warenverkehr vollautomatisiert ab. Das gesamte Zentrum ist damit als roter Teppich zu verstehen, den die Migros-Tochter für Händler aus dem EU-Raum ausrollt, die jetzt besonders einfach in den Schweizer Markt einsteigen können. ->Carpathia-Blog

Chatbots sind aktuell der letzte Schrei in Sachen Kundenservice. Sie sollen die Anfragen automatisiert und ohne Zutun eines Mitarbeiters bearbeiten. Aber was passiert, wenn der digitale Helfer Fehler macht? Und wer haftet in so einem Fall – hat sich die Internetworld gefragt.

Um der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gerecht zu werden, hat eBay seine Datenschutzerklärung aktualisiert. Leicht erkennbare Symbole sollen sofort begreifbar machen, wie personenbezogene Daten genutzt werden. Außerdem wird im Detail erläutert, wie Nutzer ihre Datenschutzrechte bei eBay ausüben und auch Daten löschen können. Auf Wortfilter.degibt es das eBay-Schreiben en detaile zu lesen.

Wer sind die erfolgreichsten Seller in der Amazon-Suche? Sistrixhat sein Amazon SEO-Tool befragt und auf Basis seines Sichtbarkeitsindex die aktuelle Top 25 ermittelt. Allerdings herrscht da ein ganz schönes Auf und Ab.

Die Diskussion der Woche

Das ging schneller als gedacht: Schon zum Jahresende wird der neue Eigner Coop den oft als Neuerfindung des E-Commerce gefeierten Schweizer Marktplatz Siroop einstellen. Da muss man sich schon fragen: Was kostete das Experiment Sirup unterm Strich? Und wieviel hat der Marktplatz überhaupt eingenommen? Die Schweizer „Handelszeitung“ schätzt die Ausgaben auf 50 Millionen Franken. Andere Stimmen uns gegenüber gingen von über 100 Millionen Franken aus. Den Handelsumsatz beziffert die Handelszeitung auf 60 Millionen Franken. Rechnet man optimistisch mit einer Marge von zehn Prozent, käme man auf einen Ertrag von sechs Millionen Franken. Ein bisschen mickrig angesichts der vielen Vorschusslorbeeren.

Die Zahl der Woche

2.000 neue Stellen will Amazon in diesem Jahr in Deutschland schaffen. Zum Jahresende seien hierzulande dann mehr als 18 000 Mitarbeiter beschäftigt, teilte der weltgrößte Online-Händler und Anbieter von Cloud-Diensten mit. ->Braunschweiger Zeitung

Die Zukunft der Woche

Bisher schaffen es Lieferroboter nur bis zur ebenerdigen Haustür. Roboter Cassie kann aber auch Treppen steigen,berichtet das Handelsblatt.