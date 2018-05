Experten-Webinar: Pimp your BWA – so wird die langweilige Auswertung zur Kennzahlenmaschine

Online-Händler Dieter hat ein Problem. Er erzielte zwar fast 50% mehr Umsatz mit seinem Online-Shop, jedoch ging es mit seinem Gewinn steil nach unten. Unser kostenloses Webinar Pimp your BWA zeigt, wie es Dieter gelungen ist, das Ruder herumzureißen und er seitdem wieder gute Gewinne einfährt.

In vielen unserer Beratungsprojekte ist die Ausgangssituation ähnlich, wie Dieters Problem. Die Händler haben mit einer stark steigenden Komplexität ihres Onlinegeschäfts zu kämpfen. Das Sortiment nimmt zu, die Zahl der Absatzkanäle wird ständig größer und es wird zunehmend schwerer, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Der Umsatz kann zwar meist gesteigert werden, was jedoch nur mit enormen Anstrengungen und mehr Personal erreicht werden kann. Die Folge: In der monatlichen BWA stagniert der Gewinn bestenfalls, in der Regel sinkt er sogar. Herzlich Willkommen in der Wachstumsfalle!

Auch wenn es unspektakulär klingt: Für Abhilfe können oft schon ein paar wenige Kniffe bei der Struktur der BWA schaffen. Die Zauberworte dabei heißen Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung. Letztlich geht es dabei aber ganz einfach nur darum Transparenz in den Kosten zu schaffen.

Unser Webinar wird Online-Händlern sehr praxisnah den Schrecken vor der Kostenstellenrechnung & Co. nehmen und aufzeigen, wie es Dieter gelungen ist, Transparenz in seine Kostenstruktur zu bringen und was die einzelnen Schritte auf dem Weg dahin waren.

(Dauer ca. 45 min. inkl. Fragerunde)

Der beliebteste Teil jedes Webinars ist der Q&A-Teil. Deswegen halten wir in unseren Webinaren den Informationsteil möglichst kurz und räumen der anschließenden Fragerunde genügend Raum ein. Nutzen Sie Ihre Chance – Fragen Sie unsere Experten alles!

Agenda

BWA und was jetzt?

Transparenz in den Ausgaben – Kostenrechnung ist ganz einfach

Fix & variabel – welchen Preis darf ich nicht unterschreiten?

Was kostet eigentlich welcher Prozess

Margenkiller identifizieren und den Gewinn steigern

Wann?

Mittwoch, den 16. Mai 2018, 10:30 – 11:15 Uhr

Zielgruppe:

Shop-Betreiber, E-Commerce Manager, Marketingleiter und sonstige Entscheider

Kosten:

Keine

Moderatoren:

Peter Höschl

E-Commerce Pionier

shopanbieter.de // renditemacher.de Florian Althoff

Gründer und Geschäftsführer

Datawow (das smarte BI-Tool)

