Webinar-Aufzeichnung: So findet man lukrative und hochwertige Aktionsware

Unser Webinar Kasse machen mit Aktionsware zeigte sehr praxisnah, wo Online-Händler gewinnträchtige und dennoch qualitativ hochwertige Produkte herbekommen, die bei der Kundschaft gut ankommen – und die man auch im Zweifelsfall schnell wieder aus dem Sortiment geworfen kriegt, wenn ihre guten Zeiten vorbei sind. Die Teilnehmer zeigten sich begeistert davon, wie viele wertvolle Tipps und Insights, sie mit unserem kostenlosen Webinar mitbekommen haben.

Unser Co-Moderator Stefan Grimm, Gründer und Betreiber von Restposten.de, räumt in seinem Vortrag auch mit dem Vorurteil auf, bei Restposten, würde es sich nur um übriggebliebene Ramschware oder Ladenhüter handeln. Das Gegenteil ist der Fall. Oft handelt es sich um hochwertige, dennoch stark vergünstigte Ware, die aus den verschiedensten Gründen vom Anbieter abverkauft werden muss. Diese können bspw. sein:

Restposten aus saisonalen Überhängen Falschproduktion & Fehlcharge Insolvenzverwertung / Geschäftsauflösung / Sicherungsverkauf

Stefan gab nicht nur bereitwillig sehr viele Tipps und Insight zum besten, sondern nahmaucb sonst kein Blatt vor den Mund bzw. beschönigte nichts. Denn wer in den Handel mit Restposten, der stark von persönlichen Beziehungen zwischen Verkäufern und Wiederverkäufern geprägt ist, einsteigen will, muss zunächst einmal seine Hausaufgaben machen.

Das heißt: Ständig Ausschau halten nach Restposten-Angeboten und aktiv auf die Verkäufer zugehen. Auch eine rege Präsenz auf Vermittlungsplattformen wie Restposten.de hilft beim Einstieg weiter. Hat man ein Angebot ausgemacht, kommt es vor allem auf Schnelligkeit an. Die Verkäufer wollen ihre ungeliebte Ware so schnell wie möglich loswerden, deshalb gilt oft: Wer zuerst anruft, mahlt zuerst.

Und das war die Agenda:

Welches sind die 3 wichtigsten Typen von Restposten

Welche weiteren große Gruppen gibt es (insgesamt 6)

Welche Rabatte sind im Einkauf möglich?

Wie wird optimal verhandelt?

Warenrisiken und Warenqualitäten, es gibt nicht nur 1A Ware!

Konkrete Beschaffungstipps & Aktion „RP21“

Gemäß dem 14-tägigen Format „15 minutes“ hatte der Moderator lediglich 15 Minuten Zeit für das Webinar. Da Stefan jedoch einen wirklich spannenden Vortrag, mit vielen Insights, hielt, fanden wir es ausnahmsweise in Ordnung, dass er gnadenlos überzog. Auch, da keiner der Teilnehmer zwischenzeitlich das Webinar verlassen hat, wollten wir ihn, im Sinne der Zuhörer, nicht unterbrechen.

Viele Teilnehmerfragen wurden in der anschließenden Fragerunde nochmals im Detail angesprochen und geklärt. Die Fragerunde selbst wird grundsätzlich nicht aufgenommen. Daher lohnt es sich in jedem Fall an jedem Webinar teilzunehmen.

Nun ist die Aufzeichnung des Webinars verfügbar.

Hier geht es zu allen bisherigen Aufzeichnungen unserer Webinarreihe 15 minutes. Und hier können Sie sich für unser nächstes, kostenloses, Webinar So mahne ich als Händler erfolgreich ab (wenn es gerechtfertigt ist) am 09. Mai anmelden.

Aufzeichnung



Bildquelle: studioworkstock @bigstockphoto