SEO-Tipps für Online-Händler: So sollte man die Meta-Description richtig optimieren

Der Suchmaschineneintrag bei Google gliedert sich in Title, URL und Meta-Description. In ihrer Gesamtheit spricht man auch von dem Snippet. Letztlich ist die Meta-Description also mit der wichtigste Part, wenn es darum geht, den Suchenenden bei Google auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen. Zwar hat Google letztlich selbst die Hoheit, welcher Inhalt in Title oder Beschreibung angezeigt wird, dennoch ist es zu empfehlen, für jede einzelne Seite einen individuellen und uniquen Title und Meta-Description zu formulieren. Vor ein paar Monaten hat Google, wie im Screen zu sehen, der Meta-Description einen noch höheren Stellenwert eingeräumt, da die Anzahl der Zeichen in der Desktop-Version auf 320 verdoppelt wurde und häufig nun 4-zeilige Description ausgespielt werden.

Das Thema Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist für die meisten Online-Händler das Fundament für regelmäßige und nachhaltige Besucherströme. Über 250 Rankingfaktoren bezieht Google in die Bewertung für „Sichtbarkeit“ mit ein. In unseren „SEO-Tipps für Online-Händler“ geben wir hilfreiche Tipps, wie man bei Google mehr Sichtbarkeit und somit mehr qualifizierte Besucher auf die eigene Webseite lotsen kann.

In der Grafik ist zu sehen, das für das Keyword „Goodnotes 5“ insgesamt 2013 Impressions bei Google in den organischen Suchergebnissen generiert wurden. Mit Hilfe eines SEO-Tools (z.B. von PageRangers) und der Anbindung an die Search Console können die Werte aggregiert und analysiert werden. So sieht man (Screen), dass für das Keyword „Goodnotes 5“ insgesamt in einem gewissen Zeitraum 2013 Impression in der organischen Suche erzeugt wurden. Von 2013 Einblendungen wurde 144 Mal auf den Sucheintrag auch geklickt. Ein bereits sehr, sehr guter Wert. Bleiben wir dennoch bei dem Beispiel.

Würden wir durch Optimierung der Meta-Description es schaffen, dass noch mehr Besucher auf unseren Eintrag klicken, würde ich den organischen Besucherstrom noch effizienter ausnutzen und somit optimieren können. Konkret bedeutet dies:

Beispiel IST

Impression: 2013

Klicks: 144

CTR (Click-Through Rate): 5,78%

Beispiel Annahme

Gehen wir nun davon aus, dass ich durch Optimierungen, die Suchenden noch neugieriger machen kann, den USP noch mehr herausgestellt wird und dann folgende Werte erzielt werden konnten:

Impressions: 2013

Kicks 224

CTR: 11,13

Wie zu sehen, hat sich das Verhältnis Klick zu Impressions verbessert, was bedeutet, dass ich durch gezielte Optimierung meiner Meta-Description, mehr qualifizierte Besucher auf die eigene Webseite holen konnte. Damit man also bereits vorhandenen organischen Traffic von Google effizienter nutzen kann, macht eine Optimierung der Meta-Description bzw. des Snippets Sinn. Neben der Optimierung ist allerdings auch das Messen der Entwicklung wichtig. Da man bei Google nie genau weiß, wann eine Veränderung genau vom Bot erkannt und im Index berücksichtigt wird, ist eine gewisse Geduld gefragt. Mit Hilfe eines SEO-Tools könnt ihr beispielsweise sehr schön nachvollziehen, wie sich der Besucherstrom mit der Zeit verändert, indem ihr nach ein paar Wochen oder Monaten die Entwicklung überprüft. Wie ihr nun die Meta-Description genau optimieren könnt, dazu kommen wir jetzt.

Wie lang sollte die Meta-Description sein?

Wie bereits angedeutet, hat Google die Meta-Description vor einiger Zeit erst von zwei auf vier Zeilen erweitert. Die größere Fläche für Text lässt bereits erahnen, dass die Beschreibung an Wichtigkeit zugenommen hat, um dem Nutzer mehr über den eigentlichen Inhalt auf der eigenen Seite mitzuteilen. Die Meta-Description (Desktop) sollte nicht länger als 320 Zeichen lang sein, da ansonsten die drei Punkte (…) alles weitere abschneiden. Um zu prüfen, ob ihr auf eurer Webseite zu viele lange oder aber auch zu kurze Description (Raum für mehr Neugier, USP, verschenkt) könnt ihr ebenfalls ein SEO-Tool nutzen und euch mögliches Potenzial anzeigen lassen. Für die mobile Variante wird eine Description von 220 Zeichen empfohlen.

Gerade auch zu kurz geratene Description können noch Potenzial haben und dafür sorgen, kurzfristig mehr organischen Besucherstrom für die eigene Website zu generieren. Aber: Achtet darauf, nicht auf „Teufel komm raus“ Optimierungen in der Form vorzunehmen. Fokussiert euch am Anfang auf die Top 20% eurer Seiten.

Was zeichnet eine gute Meta-Description aus?

Zunächst einmal sollten die wichtigen und relevantesten Suchbegriffe möglichst weit vorne in der Meta-Description zu finden sein. Kurze, prägnante Sätze, die den USP gegenüber dem Wettbewerb herausstellen. Eine Beschreibung sollte zudem immer authentisch sein und dem Suchenden nichts versprechen, was mit dem Inhalt letztlich nicht geleistet werden kann. Auch eine Handlungsaufforderung / Call-to-Action sollte sich in der Beschreibung wiederfinden.

Oftmals sind es kleine Dinge, die den Unterschied ausmachen. Schon einzelne Worte können dafür sorgen das die Klickrate nicht bei 0,1% beispielsweise, sondern bei 2% liegt. EinTrend, der immer mal wieder gerne ausprobiert wird, ist der zusätzlich Einsatz von Sonderzeichen wie Sterne, Pfeile, etc.

Ein letzter Tipp an dieser Stelle. Verwendet, wenn möglich strukturierte Daten (z. B. für Bewertungen oder auch für Preis- und Verfügbarkeitsangaben). Das schafft Vertrauen und ist die Voraussetzung, dass die Daten für die Einbindung als Rich Snippet geeignet sind und ggfs. noch präsenter in den Suchergebnissen auftauchen.

Fazit

Die Optimierung der Meta-Description kann ein wichtiges Instrument darstellen, um bereits vorhandenen organischen Suchtraffic noch effizienter zu nutzen und so mehr qualifizierte Besucher auf die eigene Webseite zu bringen. Über die Search Console und die dort integrierten Leistungswerte, zu jedem einzelnen Keyword, kann sehr genau geschaut werden, für welche Keywords oder Bereiche eine Optimierung überhaupt sinnvoll ist.