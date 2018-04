Experten-Webinar: So mahne ich als Händler erfolgreich ab (wenn es gerechtfertigt ist)

Die rollende Kommissionierung mit der E-Commerce-Komplettlösung von cateno! Sind Ihre E-Commerce-Prozesse durch die Anbindung der Wawi an den Online-Shop und an die Online-Marktplätze sichergestellt, birgt sich ein enormes Optimierungspotenzial in Ihrem Lager. Intelligente Kommissionierstrategien helfen Ihnen dabei, Ihre Waren noch schneller zu versenden! Heute stellt Ihnen der cateno-Kunde, ToniTec Beschlagsfachhandel, eine dieser Strategien – die rollende Kommissionierung – vor:

Der Wettbewerb unter Händlern war schon immer hart und auch Abmahnungen sind keine Erfindung des Internets. Nach wie vor hat dieses Instrument seine Berechtigung, um sich gegen unfaire Marktbegleiter zu schützen. Unser kostenloses Webinar, zeigt Händlern, in welchen Fällen der Einsatz einer Abmahnung gerechtfertigt ist und wie Händler dabei vorgehen können.

Unser Co-Moderator für dieses Webinar, Mark Steier, war in seiner aktiven Zeit als Händler, größter Verkäufer bei eBay Motors und wurde mehrmals mit dem Platin-Powerseller-Award ausgezeichnet. Gleichzeitig war er bekennender Abmahner von Wettbewerbern. Nach wie vor vertritt er die Meinung, dass man sich als Händler nicht schämen muss, wenn man eine Abmahnung nutzt um seine berechtigten Interessen zu schützen.

Dieses Webinar ist das vierte seiner Art unserer neuen Webinarreihe 15 Minutes (hier geht es zu den Aufzeichnungen der ersten Webinare und zum Überblick der weiteren Termine). Hier stellen wechselnde Experten alle 14 Tage, sofort umsetzbare, Praxistipps vor. Denn oft sind es ja die kleinen Dinge, die Großes bewirken.

Der beliebteste Teil jedes Webinars ist sowieso der Q&A-Teil. Deswegen halten wir in unseren Webinaren den Informationsteil möglichst kurz (15 Minuten!) und räumen der anschließenden Fragerunde genügend Raum ein. Nutzen Sie Ihre Chance – Fragen Sie unsere Experten alles!

Im Webinar wird erläutert, warum eine Abmahnung ein probates und berechtigtes Instrument für Händler ist, um seine Interessen zu schützen. Außerdem, geht es darum, worauf man achten sollte, wenn man als Händler eine Abmahnung als letzte Chance sieht, um sich gegen ein unfaires Verhalten von Wettbewerbern zu wehren und wie man am Besten dabei vorgeht.

(Dauer ca. 30 min. inkl. Fragerunde)

Agenda

Was sind Abmahnungen und wann sind diese sinnvoll?

Übersicht der aktuellen Situation beim Abmahnmissbrauch

Warum abmahnende Händler Opfer und nicht Täter sind

Wie man eine gerechtfertigte Abmahnung ausspricht und was dabei zu beachten ist

Wann?

Donnerstag, den 09. Mai 2018, 10:30 – 10:45 (11:00) Uhr

Zielgruppe:

Shop-Betreiber, E-Commerce Manager

Kosten:

Keine

Moderatoren:

Peter Höschl

E-Commerce Pionier

shopanbieter.de // renditemacher.de Mark Steier

Betreiber und Administrator

Wortfilter.de

Im Webinar erläutert er, warum eine Abmahnung ein probates und berechtigtes Instrument für Händler ist, um seine Interessen zu schützen. Außerdem, erläutert er worauf man achten sollte, wenn man als Händler eine Abmahnung als letzte Chance sieht, um sich gegen ein unfaires Verhalten von Wettbewerbern zu wehren und wie man am Besten dabei vorgeht.

