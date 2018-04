Was ist mein Online-Shop wert? – shopanbieter.de launcht kostenloses Bewertungstool

Was ist mein Shop eigentlich wert? – Diese zentrale Frage stellt sich jeder Online-Händler, der darüber nachdenkt, seinen Shop zu verkaufen. Leider ist die Antwort darauf nicht einfach. Schließlich fließen in eine Showbewertung viele Faktoren ein. Unser kostenloses Bewertungstool, ermöglicht innerhalb weniger Sekunden einen validen Schätzwert zu bekommen.

Die Zahl der Shop-Verkäufe steigt seit 2015 wieder kontinuierlich an. Vor allem sehr kleine Händler mit einem Jahresumsatz zwischen 100.000 Euro und 500.000 Euro sehen sich oft nach einem Käufer für ihr Geschäft um.

Leider scheitern viele Verkäufe oft an einer nicht objektiven Bewertung des Shops durch den Verkäufer – oder an der verfehlten Annahme „In die Verhandlung muss man immer mit einem hohen Preis gehen – runterhandeln kann sich immer noch lassen!“ Oft genug werden Verkaufspreise „nach Gefühl“ angesetzt – und von der Gegenseite mit Verwunderung quittiert. Das ist nicht verwunderlich: Denn der Kaufpreis setzt sich im Idealfall aus einer Mischung an harten und weichen Faktoren zusammen.

Mit unserer kostenlosen Shop-Kurzbewertung erfahren Sie endlich innerhalb von wenigen Sekunden, was Ihr Onlinegeschäft wert sein könnte. In diesem Tool stecken zehn Jahre Erfahrung und Begleitung verschiedener Shop-Verkäufe. Sie werden mit Eingabe nur weniger Daten bereits eine sehr valide Einschätzung zum Wert Ihres Onlinegeschäfts erhalten.

Jetzt kostenlos nutzen!



Da wären auf der einen Seite die „harten“ Zahlen wie

Umsatz und Erlöse

Traffic und Kundendaten/-beziehungen

Lizenzen für Shopsoftware, Warenwirtschaft, Schnittstellen, etc.

Lagerbestand und Geschäftsausstattung

Auf der anderen Seite gibt es noch die „Soft Skills“ eines Shops wie

Die technische und inhaltliche Aufbauleistung, die beispielsweise im Template, im Content oder im Bildmaterial steckt

Die Marketingleistung, zu der der Wert der Domain, der Social-Media-Auftritt, der Adwords-Kampagnen und SEO-Platzierungen gehört

Die Rechte, Patente und Gebrauchsmuster, die ein Shop evtl. angehäuft hat

Die Beziehungen zu Dienstleistern und Lieferanten

Falls ein Mitarbeiter-Team übernommen wird: Das Know-How der Mitarbeiter

Position des Shops im Markt gegenüber Wettbewerbern, Alleinstellungsmerkmale

Wie wird nun aus diesen so unterschiedlichen (und teilweise nur gefühlten) Zahlen eine Bewertung? Häufig wird das „vergleichsorientierte Multiple-Verfahren“ für die Bewertung eingesetzt. Dabei gilt:

Kaufpreis = Basisgröße * Multiplikator (Multiple)

Zu den Basisgrößten gehören der Umsatz, der Cash Flow sowie der Gewinn vor Steuern. Der Multiplikator steht für einen Vergleichswert, zu dem andere Unternehmen aus der gleichen Branche in der letzten Zeit verkauft wurden.

Mithilfe dieser Berechnung entsteht ein Bewertungskorridor. Ob der Endpreis dann eher am oberen oder unteren Rand des Korridors liegt, kann mit den „weichen“ Bewertungskriterien bestimmt werden. Wer seinen Shop vor dem Einstieg in den Verkaufsprozess nüchtern bewertet kann in die Verhandlungen gehen, ohne potenzielle Verkäufer mit Mondpreisen zu verschrecken oder sich von gewieften Feilschern über den Tisch ziehen zu lassen.

Unser kostenloses Bewertungstool ermittelt einen validen Schätzwert

So einfach geht es:

Sie beantworten uns sechs Fragen zu Ihrem Onlinegeschäft und teilen uns mit, an welche Mailadresse wir Ihre Ergebnisse schicken sollen Wir führen eine Wertermittlung durch und senden Ihnen die Ergebnisse umgehend an die angegebene Mail-Adresse zu Keine Anmeldung oder anderes Chichi notwendig

100% Anonymität möglich.

Hier geht es zu unserem neuen Shopbewertungs-Tool

Und wer es genau wissen muß, nutzt unsere Premiumleistungen, rund um die Shopbewertungen und/oder den Shopverkauf.

Bildquelle: Neuron @ bigstockphoto