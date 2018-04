Webinar-Aufzeichnung: So finden Online-Händler die beliebtesten Produkte einer Kategorie

Unser Webinar Marktrecherche mit Amazon zeigte sehr praxisnah, wie Online-Händler innerhalb kürzester Zeit die wichtigsten Produkte, Bestseller, für ihr Sortiment finden. Jetzt ist die Aufzeichnung verfügbar.

Jeder Online-Verkäufer möchte wissen, was die beliebtesten Produkte seiner Zielgruppe sind. Schließlich kann er nur Artikel die der Kunde möchte, auch verkaufen. Daher ist das regelmäßige Sourcing und die Marktrecherche elementar für den Erfolg im Online-Handel.

Was die meisten Händler nicht wissen ist, dass sie Zugriff auf die verschiedensten, hochwertigen, kostenlosen Recherchetools haben, wie bspw.:

Google Keyword Planner, Insight Search, Shopping

Answerthepublic etc.

Wettbewerber

SocialMedia (Influencer, Gruppen)

Daten aus dem eigenen Shop, Traffic-Auswertungen, interne Suche, Google Search Console

Preisportale, wie idealo

Marktplätze

AMAZON, das größte und kostenlose Marktforschungsinstitut der Welt

Viele dieser Recherche-Tools haben wir in den letzten Jahren ausführlich in unserem Blog, aber vor allem in den verschiedenen shopanbieter to go-Ausgaben vorgestellt und ausführlich beschrieben.

Das beste Recherchetool, ist und bleibt jedoch Amazon. Der amerikanische Ex-Buchhändler ist für uns unumstritten, das größte Marktforschungsinstitut der Welt. Das Beste dabei – es ist kostenlos, man benötigt noch nicht einmal einen eigenen Amazon-Account dafür.

Klaus Forsthofer von Marktplatz1, mittlerweile einer der beliebtesten, da stets praxisnah und Hands-on, Amazon-Experten zeigte unseren Webinar-Teilnehmern recht eindrucksvoll in nur 15 Minuten auf, wie sie die Bestseller einer bestimmten Kategorie ermitteln und alles über diese Produkte und deren Verkäufer erfahren.

Anhand einer fiktiven Umbrella Company wurden folgende Fragen live geklärt:

Sagt Dir Amazon Umsätze & Absatz?

Wie ist das Verkaufspreisgefüge?

Welche Art Regenschirme?

Welche Farben laufen?

Wie ist die Produktqualität?

Wer ist momentan Marktführer?

Umsatz der Marktführer? Qualität?

Und wenn, wie lange sind die schon da?

Wächst das Ganze?

Hast Du da geheime Daten / Tools?

Kann man damit (Umsatz)Millionär werden?

Die knapp 200 Teilnehmer unseres kostenlosen Webinars zeigten sich begeistert, wie das Feedback belegt: „Super Webinar“, „Ganz ganz toll“, „Vielen Dank für diesen inspirierenden Vortrag“ um nur einige Reaktionen zu nennen.

Nun ist die Aufzeichnung des Webinars verfügbar. Eine kurze Anmerkung noch: Die Tonqualität ist leider nicht ganz optimal, da ich erstmals mit meinem Co-Moderator in einem Raum saß.

Hier geht es zu allen bisherigen Aufzeichnungen unserer Webinarreihe 15 minutes. Und hier können Sie sich für unser nächstes, kostenloses, Webinar Kasse machen mit Aktionsware – wie Händler lukrative Restposten sourcen am 25. April anmelden.

Aufzeichnung



Bildquelle: shock factor @ bigstockphoto