Amazon Seller Video Training: Aufbau einer Eigenmarke

11. plentymarkets Online-Händler-Kongress: Über 30 Fachvorträge und Workshops echter Branchenexperten, 50 Messe-Aussteller sowie ein einzigartiger Mix aus Infotainment, Networking und E-Commerce-Know-how erwarten dich beim 11. plentymarkets OHK am 3. März 2018 im Kongress Palais in Kassel.

Im Rahmen des Förderprogramms „Unternehmerinnen der Zukunft“ hielt der Coach Stefan Neubig von Sonnenglas ein Training zum Thema „Aufbau einer Eigenmarke“. Auf Internet-Marktplätzen ist alles miteinander vergleichbar. Die Etablierung einer Eigenmarke ist dabei eines der wichtigsten Differenzierungsmerkmale, um eine langfristige Beziehung zum Kunden aufzubauen.

Im Workshop lernen die Teilnehmer nicht nur die Basics zum Markenaufbau, sondern auch Methoden kennen, um den Charakter ihrer Marke herausarbeiten zu können und so Kunden zu Botschaftern ihrer Marke zu machen.

Stefan vertreibt nur ein einziges Produkt und musste sich zum Start fragen, wie er sich mit nur diesem einem einzigen Produkt, in einem stark umkämpften Markt durchsetzen kann. Schnell war ihm klar, dass er nur Erfolg haben kann, wenn er sehr stark auf Markenbildung setzt. Heute hat er immer noch nur ein Produkt, aber 70 Mitarbeiter in der Produktion in Johannesburg und 20 Vertriebsmitarbeiter in Deutschland, USA und Japan.

Er ist fest überzeugt, dass die Fokussierung auf Markenbildung maßgeblich für den großen Erfolg von Sonnenglas verantwortlich ist. Im Amazon Training erzählt Stefan sehr praxisnah, wie es gelingt eine starke Marke aufzubauen.

Im ersten Teil geht es um Branding in der Theorie:

Was ist eine Marke überhaupt?

Vorteile einer Eigenmarke

Die Why-Methode: Die Marke als Unternehmenskern

Teil 2: Branding in der Praxis

Rechtliche Grundlagen & Amazon Brand Registry

Die Marke online inszenieren und erlebbar machen

Storytelling

Video

