Amazon Seller Video Training: Automatisierung

Im Rahmen des Förderprogramms „Unternehmerinnen der Zukunft“ hielt Coach Gregor Cziempel von Latupo ein Training zum Thema „Automatisierung“. Neben dem Start des Verkaufs auf dem Amazon Marktplatz sollte auch von Anfang an eine Automatisierungsstrategie aufgestellt werden. So können manuelle Tätigkeiten reduziert und weitere wertvolle Erkenntnisse für das Geschäft gewonnen werden. Anhand ausgewählter Tools werden mögliche Start-Szenarien aufgezeigt.

Die Trainingsinhalte sind sehr Hands-on gehalten, was es umso praxisnäher macht. So empfiehltr Cziempel zum Start alle Prozesse erst einmal manuell auszuführen. Nur so lernt man welche Aufgaben und Tätigkeiten hinter dem Prozess stehen und kann ableiten, was bzw. wie man diesen automatisieren kann. Auch nur dann lässt sich beurteilen, ob ein externes Tool am Ende des Tages tatsächlich Geld sparen kann oder nur eine weitere Kostenposition darstellt.

Im Übrigen lohnt sich auch nicht alles zu automatisieren. Oft genug ist es günstiger Prozesse auch weiterhin manuell durchzuführen, bspw. da sie einfach nur selten vorkommen und eher als Sonderfall zu sehen sind.

Tipp der Redaktion: Wenn also Mitarbeiter sich beklagen, dass dies oder jenes so wahnsinnig viel Aufwand bedeute und Arbeit mache, sollte die erste Frage stets lauten: „Wie oft kommt das vor?“ Sie werden sehen, dass sich nach dieser einfachen Frage viele Anforderungen schnell wieder erledigt haben.

Schließlich sollte man nur dann automatisieren, wenn sich der Aufwand nicht mehr adäquat beherrschen lässt. Alles andere kostet u.U. unnötig Geld und steigert die Komplexität der IT-Struktur. Zu prüfen ist in diesem Zusammenhang auch, wie sich die strategische Ausrichtung des Unternehmens entwickelt und was dies für die Anzahl der betreffenden Vorgänge pro Zeiteinheit bedeutet.

Interessant im Training waren auch die Latupos Learnings zum Thema Outsourcing. Im Detail ging es im Training um folgende Themen:

Definition Automatisierung

Wachstum erfordert Automatisierung

Automatisierungsmöglichkeiten

Automatisierung vs. Outsourcing

Outsourcingmöglichkeiten

Video

