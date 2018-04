Amazon Seller Video Training: Qualitätsprodukte

Im Rahmen des Förderprogramms „Unternehmerinnen der Zukunft“ hielten die Coaches Stephanie Oppitz von der Windelmanufaktur und Christiane Jordan von Madame Jordan ein Training zum Thema „Qualitätsprodukte“. Eine gute Produktplatzierung ist das A und O erfolgreichen Handels. Das betrifft jedoch nicht nur das Ranking im Verkauf, sondern auch insgesamt auf dem Markt: Die Teilnehmerinnen lernen in diesem Training, die Qualitätsmerkmale ihrer Produkte herauszuarbeiten und diese für eine erfolgreiche Platzierung zu nutzen. Dazu geben die Experten für Amazon Handmade, Made in Germany und Personalisierung einen Einblick in ihre Arbeitsweise.

Ein Schwerpunkt des Trainings war, wie man es als Unternehmer schafft, seiner Philosophie treu zu bleiben, nur Qualitätsprodukte herzustellen und trotz großem Wettbewerb mit deutlich „billigeren“ Wettbewerb erfolgreich zu sein. Ein schönes Zitat oder auch Klammer in diesem Zusammenhang war die Aussage:

Unsere Kunden haben ein Bedürfnis und wir haben die Lösung dafür.

Nicht die schnellste, nicht die einfachste. Und niemals die billigste.

Aber immer die beste.

Um an jeder Stelle ihre Expertise für den Kunden erlebbar zu machen, nutzen Sie hauptsächlich Social Media für das Marketing und sind überall dort, wo auch Ihre Zielgruppe ist. Gemäß ihrer Prämisse: „Man muss nicht berühmt sein, er reicht in seiner Nische bekannt zu sein“ setzen die beiden intensiv auf die Kommunikation mit der Zielgruppe und binden diese teilweise sogar in Entscheidungen, insbesondere bei der Produktentwicklung, mit ein.

Kooperatives Marketing gilt für die beiden als weiterer wichtiger Baustein um mit geringen Mitteln maximale Aufmerksamkeit zu erlangen. So suchen sie gezielt Firmen mit gleichen Zielgruppen und Philosophien für gemeinsame Werbung, Projekte und Partnerschaften.

Im Detail ging es im Training um folgende Themen:

Woran sich verantwortliche Unternehmerschaft orientiert

Produktion / Made in Germany

Preiskalkulation / B2B / Rabatte

Markenbildung

Marketing

Verkaufskanäle

Exkurs: handmade@amazon

Produktentwicklung

Video

