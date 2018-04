Einspruch: Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler

Dieser Artikel wird Ihnen vorgestellt von:- Anzeige -

Die rollende Kommissionierung mit der E-Commerce-Komplettlösung von cateno!

Sind Ihre E-Commerce-Prozesse durch die Anbindung der Wawi an den Online-Shop und an die Online-Marktplätze sichergestellt, birgt sich ein enormes Optimierungspotenzial in Ihrem Lager. Intelligente Kommissionierstrategien helfen Ihnen dabei, Ihre Waren noch schneller zu versenden! Heute stellt Ihnen der cateno-Kunde, ToniTec Beschlagsfachhandel, eine dieser Strategien – die rollende Kommissionierung – vor:

Jetzt informieren: Cateno im Live-Betrieb (Video)