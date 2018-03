Experten-Webinar: Marktrecherche mit Amazon – In nur 15 Minuten wissen Sie alles über ein Produkt und seinen Verkäufer

plentymarkets: Das E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft, Shopsystem , 40+ Online-Märkte und den Point of Sale für dich verbindet und deinen gesamten Versandhandel automatisiert.

Die intensive Produkt- bzw. Marktrecherche ist nach wie vor eines der am meist unterschätzten Erfolgsgaranten im Online-Handel. Dies beweist nicht zuletzt auch der Amazon Senkrechtstarter des letzten Jahres, der Freudentaler Kinderladen, eindrucksvoll. In unserem kostenlosen Webinar werden wir aufzeigen, wie man Amazon als kostenloses Marktforschungsinstitut nutzen kann und in kürzester Zeit alles zu den Verkaufschancen eines Produkts erfährt.

Tobias Gellhaus, Inhaber des Freudentaler Kinderladens, ist zweifelsohne einer der Amazon Senkrechtstarter des vergangen Jahres. Schließlich schafft er es binnen nur eines Jahres von Null (E-Commerce-Erfahrung) auf über eine Million Euro Jahresumsatz im Online-Handel zu kommen. Und das, von Anfang an mit Gewinn!

Ganz entscheidend für diesen großartigen Erfolg war, neben Unternehmergeist, Macher-Mentalität und Risikobereitschaft, die Festlegung des passenden Warenangebots. Im ersten Schritt wurde ermittelt wo die rentablen Umsatzpotenziale liegen. So wurde Kundennachfrage und die Wettbewerbslage bei seinem Sortiment auf Amazon analysiert und nach den passenden Nischen für margenstarke Artikel gesucht. Dieser Prozess begleitet ihn übrigens weiterhin, quasi täglich.

Unser kostenloses Webinar wird Online-Händlern sehr praxisnah aufzeigen, wie man Amazon als kostenloses Marktforschungsinstitut nutzen kann und in kürzester Zeit alles zu den Verkaufschancen eines Produkts erfährt.

Dieses Webinar ist das zweite seiner Art unserer neuen Webinarreihe 15 Minutes. Hier stellen wechselnde Experten alle 14 Tage, sofort umsetzbare, Praxistipps vor. Denn oft sind es ja die kleinen Dinge, die Großes bewirken. Der beliebteste Teil jedes Webinars ist sowieso der Q&A-Teil. Deswegen halten wir in unseren Webinaren den Informationsteil möglichst kurz (15 Minuten!) und räumen der anschließenden Fragerunde genügend Raum ein. Nutzen Sie Ihre Chance – Fragen Sie unsere Experten alles!

Im Webinar wird eindrücklich demonstriert, wie man bei der Marktrecherche Antworten auf folgende Fragen erhält:

(Dauer ca. 30 min. inkl. Fragerunde)

Welche Produkte laufen am Besten?

Mit welchen Absatzzahlen kann man rechnen

Wieviel Umsatz machen meine Mitbewerber über Amazon?

Wann?

Mittwoch, den 11. April 2018, 10:30 – 10:45 (11:00) Uhr

Zielgruppe:

Shop-Betreiber, E-Commerce Manager, Einkäufer

Kosten:

Keine

Moderatoren:

Peter Höschl

E-Commerce Pionier

shopanbieter.de // renditemacher.de Klaus Forsthofer

Gründer und Geschäftsführer

Marktplatz1

Marktrecherche mit Amazon – In nur 15 Minuten wissen Sie alles über ein Produkt Klaus Forsthofer, Gründer und Geschäftsführer von Marktplatz1, einer Amazon Beratungsagentur, ist sicherlich einer der profiliertesten Amazon-Experten. Im Webinar erläutert er – anhand einer fiktiven Umbrella Company – wie man sich einen Überblick über „seinen“ Markt bei Amazon verschaffen kann – und dies weltweit. Dieses Wissen lässt sich natürlich auch für den eigenen Onlineshop nutzen!



Anhand von Regenschirmen demonstriert er eindrücklich, wie man bei der Marktrecherche Antworten auf folgende Fragen erhält:



Sagt Dir Amazon Umsatz & Absatz?

Wie ist das Verkaufspreisgefüge?

Welche Art Regenschirme?

Welche Farben laufen?

Wie ist die Produktqualität?

Wer ist momentan Marktführer?

Umsatz der Marktführer? Qualität?

Und wenn, wie lange sind die schon da?

Wächst das Ganze?

Gibt es geheime Daten / Tools?

