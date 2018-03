Presseschau KW 12: Zalando Beauty geht an den Start, Google bringt Transactions nach Deutschland, Exklusiv-Recherche über Umsatzsteuerbetrug auf Amazon

Willkommen zum Wochenrückblick von shopanbieter.de! In der KW 12 haben WDR und Süddeutsche Zeitung das Ergebnis ihrer aufwändigen Recherchen zum systematischen Umsatzsteuerbetrug auf Amazon vorgelegt. Das Fazit: Der Schaden ist noch größer als bisher angenommen. Außerdem hat Zalando den lange angekündigten Einstieg ins Kosmetik-Geschäft in die Tat umgesetzt und Google nimmt in Deutschland den Kampf gegen Alexa auf und stattet seinen Sprachassistenten mit „Transactions on Google“ aus, dem Äquivalent zu den Alexa Skills.

Die Themen der Woche

Zalando hat seine Ankündigung aus dem Herbst letzten Jahres wahr gemacht und ist ins Kosmetik-Geschäft eingestiegen. Bei Zalando Beauty stehen ab sofort 4.000 Beauty-Artikel zur Auswahl. Außerdem will der Modeversender im Juni einen Concept-Store für Kosmetik in Berlin eröffnen; ohne die stationäre Präsenz hätte es Zalando wohl nicht geschafft, einige seiner renommierten Beauty-Marken ins Portfolio zu bekommen, mutmaßt die Internetworld. Außerdem neu bei Zalando: Die Wardrobe-App, mit der Zalando-Kunden ihren eigenen Kleiderschrank nach passenden Outfits durchstöbern können.

Google nimmt den Kampf mit Alexa auf und bringt seine „Transactions on Google“ nach Deutschland. Mit der Plattform können Unternehmen Produkte und Dienstleistungen über Google Assistant anbieten – ähnlich wie von den Skills für Amazons smartem Lautsprecher bekannt. Zu den hiesigen Launchpartnern gehören FlixBus oder car2go. Aber auch klassische E-Commerce-Anwendungen mit Produktverkauf sind künftig denkbar. ->Internetworld

Zooplus hat 2017 einen Netto-Umsatz von 1,1 Mrd. Euro erzielt. Damit konnte sich der Tierbedarfsversender gegenüber dem Vorjahr um 22,2 Prozent steigern. Das Wachstum ist allerdings mit massiven Marketing-Maßnahmen erkauft – was sich auch deutlich beim Ergebnis bemerkbar macht, wie neuhandeln betont.

Newsletter-Marketing gehört immer noch zum unverzichtbaren täglichen Brot für Online-Händler. Eine Checkliste von ibusiness hilft, Leser am Ball zu halten und Abmeldungen zu vermeiden.

Männer sind E-Commerce-Muffel, zeigt eine Studie von First Insight. Sie wechseln mit einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit in den Online-Kanal als Frauen und sind auch weniger leicht als Frauen zu Amazon-Prime-Mitgliedschaften zu bewegen. Der Grund: Männer wollen Produkte vor dem Kauf immer noch persönlich in Augenschein nehmen. ->Retail Leader

Giganten wie Amazon, Otto und Zalando geben in Sachen Online-Handel den Takt vor, preschen voran und setzen immer höhere Standards. Wie können kleinere Shops da online überhaupt noch bestehen? DW begab sich auf die Suche.

Die Diskussion der Woche

Amazon beteuert immer wieder, strikt gegen Umsatzsteuerbetrug auf seiner Plattform vorzugehen. Eine exklusive Datenauswertung von WDR und „Süddeutscher Zeitung“ belegt: Der Handelskonzern könnte viel mehr dagegen tun. Und: Der Schaden, den die Umsatzsteuer-Hinterzieher verursachen, ist offenbar noch größer als bislang angenommen.

Die Zahl der Woche

15 Millionen Euro an Fremdkapital hat der Babyartikel-Shop Tausendkind eingesammelt, berichtet Gründerszene. Es dürfte eine der größten Finanzierungsrunden für einen deutschen Online-Shop aus diesem Segment sein.

Die Zukunft der Woche

Der Handelriese Walmart hat sich eine Reihe von Patenten sichern lassen, die in Zukunft einige Neuheiten in Sachen Digital POS nach sich ziehen könnten. Dazu zählen ein Sensor, der Einkaufswägen die Kommunikation mit mobilen Endgeräten erlaubt, Nutzer-Tracking über Wearables oder Drohnen, die Nutzer beim In-Store-Shopping begleiten. ->The Verge