Amazon Seller Video Training: Online-Marktplätze

plentymarkets: Das E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft, Shopsystem , 40+ Online-Märkte und den Point of Sale für dich verbindet und deinen gesamten Versandhandel automatisiert.

Im Rahmen des Förderprogramms „Unternehmerinnen der Zukunft“ hielt Coach Alexandra Zanders, E-Commerce Beraterin bei Podeanu UG, ein Training zum Thema „Online Marktplätze“. Die Teilnehmerinnen erhielten eine allgemeine Einführung zu Online-Marktplätzen sowie eine Entscheidungshilfe, wann und wie welcher Marktplatz in die Strategie sinnvoll eingebunden werden sollte. Mit ausführlicher Vorstellung der Kriterien und Faktoren für die Buybox.

Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen, was Marktplätze überhaupt sind und welche Funktion sie erfüllen, ging es recht schnell ans Eingemachte. Im nächsten Schritt ging es dann schon darum darzustellen was die wichtigsten Kennzahlen für die Erfolgskontrolle von Marktplätzen sind und wie man diese kennzahlenbasiert steuert. Es gab auch einen Vergleich der verschiedenen Marktplätze, zum Beispiel mit Reichweiteneinschätzung, und für welche Produkte diese überhaupt geeignet sind. Dabei wurden auch verschiedene Nischen-Marktplätze wie avocadostore oder Dawanda vorgestellt

Besonders interessant und sicherlich für jeden Amazon-Händler wertvoll, war die ausführliche Vorstellung der verschiedenen Kriterien und Faktoren die für den Kampf um die Buybox eine Rolle spielen. Dabei wurden auch Faktoren vorgestellt wie zum Beispiel die Order Defect Rate (ODR), die Reaktionszeit auf Kundenanfragen oder der Warenverfügbarkeit.

Nochmals aufgewertet wurde diese Übersicht, da Alexandra diese Kriterien und Faktoren nicht nur vorstellte, sondern auch gewichtet.

Meine Empfehlung daher: Training unbedingt anschauen.

Im Detail ging es im Training um folgende Themen:

Übersicht und Vergleich Marktplätze

Deep Dive Amazon und Zalando

Auf welchen Marktplätzen soll ich verkaufen

Video

Hier geht es zu allen Video-Trainings



Verpassen Sie kein Training und melden Sie sich bei unserem, selbstverständlich kostenlosen, Newsletter an.