Facebook-Digest: Sehr schwieriges Rechnen * Löschwahn bei Artikeln * Probleme beim Briefversand * Telefonmuffel * Rechtsfehler-Suchspiel

Die rollende Kommissionierung mit der E-Commerce-Komplettlösung von cateno! Sind Ihre E-Commerce-Prozesse durch die Anbindung der Wawi an den Online-Shop und an die Online-Marktplätze sichergestellt, birgt sich ein enormes Optimierungspotenzial in Ihrem Lager. Intelligente Kommissionierstrategien helfen Ihnen dabei, Ihre Waren noch schneller zu versenden! Heute stellt Ihnen der cateno-Kunde, ToniTec Beschlagsfachhandel, eine dieser Strategien – die rollende Kommissionierung – vor:

Willkommen zum Facebook-Digest der Kalenderwoche 11! „Verkauft ein Bauer ein Pferd„, so beginnt eine Denksportaufgabe, die in dieser Woche die meisten Kommentare erlebte. Und was für welche! Einfaches Rechnen kann einem ganz schön Schwierigkeiten bereiten. Was beim Rosshandel noch lustig ist, kann einen bei der realen Kalkulation die Füße weghauen. Selbst wenn man mathematisch sogar richtig rechnet. Schwierigkeiten ganz anderer Art macht Amazon Händlern, wenn es Babywäsche mit Waffen verwechselt oder Werkzeug allzu erotisch findet. Wobei es für beides schöne Sprachbilder gäbe jetzt, aber lassen wir das. Darüber hinaus füllt Amazon diesmal auch ganz allein die Gerüchteküche. Im Praxistipp geht es französisch zu und am Ende gibt es noch ein Suchspiel. Vorab aber noch ein Aufruf an unsere Leserinnen: Amazon-Händlerinnen, die Interesse an einer rein weiblichen E-Commerce-Gruppe haben, bitte hier melden.

Wie man sich um Kopf und Kragen rechnet

Diese Woche ging es in den Gruppen hoch her bezüglich des Verkaufs eines (!) Pferdes. Da sollte es doch einfach sein herauszufinden, was hinten ‚raus kommt. Also beim Verkauf, nicht bei Pferd. Ist es aber nicht — und das, obwohl nicht einmal unterschieden wird zwischen Rohertrag, Gewinn und (eigentlich gefragt) dem Verdienst des Bauern. Hier geht es zu den Kollektivkalkulationen: Amazon-SEO-Gruppe, Wortfilter-Gruppe.

Ganz ab vom lustigen Rosshandel kann man sich aber auch beim Verkauf von Computern leicht „verrechnen“. Selbst (oder gerade?) wenn rein rechentechnisch alles stimmt. Das kann dann schmerzhaft werden…

Aua

Apropo schmerzhaft. Wichtiger Praxistipp: Wer eine Mail an den eBay-Support schreibt und um Löschung von irregulären Angeboten bittet, sollte seine eigene Angebotsnummer sicherheitshalber NICHT im gleichen Format in der Mail nennen.

Bei Amazon kommen offenbar derzeit Variantendaten durcheinander. Man sollte daher besser seine Varianten in der nächsten Zeit etwas genauer im Auge behalten.

Amazon in Löschlaune

Und noch einmal Amazon. Dass hier bei den Bewertungen vermehrt „aufgeräumt“ wird, ist ja ein bereits älteres Phänomen. Aktuell scheint der Marktplatz allerdings in Streichlaune auch für Angebote zu sein. Da fallen Babyklamotten plötzlich unter die Waffensperre, Stirnlampen werden zu Schusswaffen-Zubehör und Vibrationsdämpfer erotisch. Ob letzteres wohl wohl aus Fürsorge gegenüber potentiellen Werkzeug-Fetischisten unter den Kunden entfernt wurde?

Die im Schatten sieht man nicht doch

Den einen fehlen nun Angebote, andere haben zu viel davon: Schattenangebote bei Amazon: Unschön und lästig. So kommt es dazu und so wird man sie los.

Ja wo laufen sie denn…

…denken sich manche Händler bezüglich der aktuellen Brieflaufzeiten. Da scheint derzeit stellenweise einiges im Argen zu sein: Zeitlich und bezüglich Verlusten. Und wie läuft’s bei Ihnen?

Telefonmuffel

15 min Telefonat um herauszuarbeiten, dass eine Sendung nicht angekommen ist, während der selbe Vorgang per Mail dank Vorlagen nur 1 min gedauert hätte — da kann man schon zum Telefonmuffel werden. Aber ist es erlaubt, Kundentelefonate auf diese Art zu vermeiden? Und ist es wirklich so sinnvoll?

Praxistipp der Woche

Im aktuellen Praxistipp geht es französisch zu: Wie erklärt man Lieferschwellen-Verzicht in Frankreich? Hint: Das ist nicht nur eventuell ganz sinnvoll, es ist auch einfach.

Gerüchte der Woche

Korreliert der peakartige Abverkauf von „Karteileichen“-Produkten bei Amazon mit der Grippewelle? Oder steuert Amazon das, um Lagerbestände abzubauen? Oder ist doch das Wetter Schuld?

Gerücht 2: Amazon sperrt einen Händler, weil er in selbst gebrandeten Kartons versendet. Manchem Händler wird es bei dem Gerücht heiß und kalt. Aber kann da überhaupt etwas dran sein?

Suchspiel

Nachdem wir mit einer Denksportaufgabe begonnen habe, wollen wir mit einem Suchspiel abschließen: Finden Sie die (erstaunlich vielen) Fehler bei diesem eBay-Angebot von PUMA. Wer findet mehr als sechs Fehler?

Herzlich aus Hürth

Nicola Straub

Bild: Mizter x94 via Pixabay