Verkaufsbörse: Onlineshop für hochwertige Spirituosen zu verkaufen

(Anbietertext): Wenig Produkte eignen sich so gut für den Internetverkauf wie hochwertige Spirituosen. Kaum Rücksendungen, extrem hohe Wiederkaufrate, hohe Warenkörbe und eine genussfreudige Kundschaft mit Geld.

Der Shop fokussiert auf eine wichtige Art von Spirituosen und konnte sich in seiner Nische durch sein tiefes Sortiment und seine geradezu fachgeschäftartige Beratung eine herausragende Stellung bei Fans und Einsteigern erarbeiten. Über 1300 Sorten stehen zur Auswahl. Jede ausführlich und zielführend mit konkreten Tastinghinweisen beschrieben, ergänzt durch oft Hunderte von Geschmacksbewertungen und Reviews. So geführt findet der Kunde, was er sucht und kann es wagen, auch mal etwas Neues auszuprobieren ohne einen Fehlkauf befürchten zu müssen.

In 2017 wurden über 1,3 Mio Umsatz erzielt. Für 2018 rechnet der Betreiber mit einer Steigerung von mindestens 10% . Über 60% des Umsatzes kamen von Wiederkäufern, 75% der Besuche kommen aus der organischen Googlesuche oder von direkten Zugriffen. Der durchschnittliche Warenkorb liegt bei 150 €. Die über die Jahre gewachsenen Einkaufsbeziehungen können übernommen werden. Der Shop ist voll verlegbar und bietet eine Menge vergleichsweise einfach zu nutzende Potentiale.

Kaufpreisvorstellung 585.000€ inklusive eines Lagers aus Neuwaren im Wert von 400.000 (Basis: Einkaufspreis) €.

Kontaktaufnahme und Anfragen an spiritousen@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

