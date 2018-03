Experten-Webinar: Die DSGVO betrifft jeden – wir machen Sie in nur 15 Minuten fit

Die DSGVO ist in ihrer amtlichen Version satte 88 pdf-Seiten lang und besteht neben 173 Erwägungsgründen aus 99 Artikeln. Doch viel hilft nicht immer viel, denn Händler können mit der umfangreichen neuen Verordnung wenig anfangen. In unserem kostenlosen Webinar werden wir Sie in 15 Minuten fit für die Vorbereitung machen.

Am 25. Mai 2018 ist es nun endgültig so weit: Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) tritt in Kraft und wird in allen europäischen Ländern zur Pflicht. Beschlossen wurde sie schon am 14. April 2016 durch das EU-Parlament und soll nun die endgültige Harmonisierung des europäischen Datenschutzes bewirken. 99 Artikel, inklusive der Änderung zur Datenschutzerklärung, Compliance-Pflichten, Dokumentationspflicht und Betroffenenrechte – allesamt Änderungen, von denen jeder Händler bereits gehört haben sollte. Doch zeigte eine Studie Ende 2017, dass immer noch ca. 30 Prozent der Händler nicht darauf vorbereitet sind. Im schlimmsten Fall könnte dies eine teure Angelegenheit werden.

Unser kostenloses Webinar wird Online-Händlern sehr praxisnah aufzeigen, was sich für sie ändert und wer was umsetzen muss. Und machen Sie sich nichts vor: Die neue DSVGO betrifft jeden Händler!

Dieses Webinar ist zugleich Auftakt für unsere neue Webinarreihe 15 Minutes. Hier werden wechselnde Experten alle 14 Tage einen, sofort umsetzbare, Praxistipp vorstellen. Denn oft sind es ja die kleinen Dinge, die Großes bewirken. Der beliebteste Teil jedes Webinars ist sowieso der Q&A-Teil. Deswegen halten wir in unseren Webinaren den Informationsteil möglichst kurz (15 Minuten!) und räumen der anschließenden Fragerunde genügend Raum ein. Nutzen Sie Ihre Chance – Fragen Sie unsere Experten alles!

In diesem Webinar erklären wir vor allem:

Was ändert sich mit der neuen DSVGO ab Mai 2018?

Vom Newsletterversand, über den Datenschutzbeauftragten bis zum Verarbeitungsverzeichnis

Wer muss was umsetzen?

Was muss ich bei Tracking-, Analyse und Remarketing-Tools beachten?

Wann?

Donnerstag, den 29. März 2018, 10:30 – 10:45 (11:00) Uhr

Zielgruppe:

Shop-Betreiber, E-Commerce Manager, Datenschutzbeauftragte und sonstige Entscheider

Kosten:

Keine

Moderatoren:

Peter Höschl, E-Commerce Pionier

shopanbieter.de // renditemacher.de

shopanbieter.de // renditemacher.de Martin Hahn, Datenschutzbeauftragter Händlerbund Management AG

